Ограничения вводятся на время всеукраинского локдауна.

С 00:00 8 января до 00:00 25 января в Киеве, как и во всей стране, начинает действовать ряд дополнительных запретов, введенных правительством. В частности, будет прекращена деятельность новогодних локаций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

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"Новогодние локации в столице прекращают свою работу на время действия дополнительных противоэпидемических ограничений. В частности, должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и тому подобное", - сообщили в КГГА.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

На этот период предусмотрено ограничение деятельности учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров); развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы); учебных заведений (школы и университеты), за исключением детсадов; всех заведений размещения, кроме отелей и учреждений реабилитации.

Запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.

Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи без ожидания внутри.

Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.

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Автор: Екатерина Лиманская