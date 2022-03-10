Более 80% респондентов указали, что каким-то образом помогают защищать Украину.

Только 19% украинцев не имеют возможности в это время помогать стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-9 марта.

"10% украинцев отметили, что являются участниками территориальной обороны. Только 19% ответили, что не имеют возможности помогать сейчас стране. Чаще - это старшие люди. Однако и среди старших большинство сегодня вовлечены в сопротивление", - отметили социологи.

Во время опроса более 80% респондентов указали, что каким-то образом помогают в защите Украины. В частности, 39% опрошенных сейчас помогают людям и армии как волонтеры, 37% - помогают финансово, 18% участвуют в информационном супротиві, 12% продолжают работать на предприятиях критической инфраструктуры.

Абсолютное большинство (97%) опрошенных планируют оставаться в Украине в ближайшее время.

Опрошено население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность – 1,2 тыс. респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,8%.

Как ранее сообщал УНИАН, 92% опрошенных украинских граждан верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, а 57% считают, что Украина одержит победу уже в ближайшие недели.

Вас также могут заинтересовать новости: