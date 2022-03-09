Абсолютное большинство опрошенных (90%) считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями "закрыть небо".

Почти половина украинцев считает относительно достаточными дипломатическую и гуманитарную поддержку Украины западными партнерами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 8-9 марта.

"Украинцы относительно достаточными считают дипломатическую (48%) и гуманитарную (47%) поддержку Украины западными партнерами. Скорее недостаточными считают финансовую поддержку (достаточной - 39%, недостаточной – 45%) и экономические санкции против России (достаточные – 32%, недостаточные – 62%)", - говорится в сообщении соцгруппы "Рейтинг".

Хуже всего опрошенные оценили военную помощь Украине: достаточной считают лишь 29%, недостаточной – 62% опрошенных. В региональном разрезе хуже всего оценивают разные направления международной поддержки на Юге и Востоке, относительно лучше – На Западе и в Центре.

"Военная помощь Украине - направление международной поддержки, которую больше всего ожидают украинцы (63%). В этом направлении помощи респонденты требуют "закрытия неба" (89%) и вооружение (47%). Кроме того, четверть считают необходимыми - военную медицинскую помощь и помощь иностранных добровольцев, каждый пятый – оборудование (рации, тепловизоры и прочее) и защитные жилеты, шлемы. И хотя большинство (50%) верят в "закрытие неба" над Украиной, лишь 19% верят в то, что НАТО примет такое решение в ближайшее время, а 31% думают, что это произойдет позже. Не верят в такой шаг стран Запада - 43%. 79% считают, что промедление с "закрытием неба" странами НАТО обусловлено страхом прямой войны с Россией. Еще 12% считают, что страны НАТО не хотят портить отношения со страной-оккупантом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем абсолютное большинство опрошенных (90%) считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО с требованиями "закрыть небо".

Справка УНИАН. Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 8 - 9 марта 2022 г.

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