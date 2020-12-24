Подозреваемый экс-глава МИД после внесения залога вышел на свободу.

Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, которого подозревают в умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствием установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Фигурант производства взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСамоубийство или нет: что известно о трагической смерти экс-руководителя "Интера" – расследование (видео)

Досудебное расследование по делу завершено, обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу.

Дело Кожары: детали

21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора холдинга Atlantic Group Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области. Сначала в полиции заявили, что мужчина причинил себе смерть, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой "самоубийство". 22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на убийство - ч. 1 ст. 115 УКУ.

25 марта Кожару задержали сотрудники полиции.

27 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Кожаре меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн.

На заседании суда адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу. 10 апреля полиция сообщила о подозрении в даче заведомо ложных показаний относительно убийства Старицкого жене Кожары. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.

18 мая суд уменьшил размер залога Кожаре до 2,1 млн грн. 21 мая Кожара внес залог и вышел из СИЗО.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован