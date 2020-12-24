Прокуратура Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, которого подозревают в умышленном убийстве.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следствием установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Фигурант производства взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте", - говорится в сообщении.
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Досудебное расследование по делу завершено, обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу.
Дело Кожары: детали
- 21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора холдинга Atlantic Group Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области. Сначала в полиции заявили, что мужчина причинил себе смерть, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу.
- По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной пометкой "самоубийство". 22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на убийство - ч. 1 ст. 115 УКУ.
- 25 марта Кожару задержали сотрудники полиции.
- 27 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Кожаре меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая с альтернативой внесения залога в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн.
- На заседании суда адвокаты утверждали, что жена Кожары якобы нечаянно застрелила Старицкого, когда тот пытался совершить самоубийство из пистолета, принадлежащего ее мужу. 10 апреля полиция сообщила о подозрении в даче заведомо ложных показаний относительно убийства Старицкого жене Кожары. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.
- 18 мая суд уменьшил размер залога Кожаре до 2,1 млн грн. 21 мая Кожара внес залог и вышел из СИЗО.
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