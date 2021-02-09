Журналисты узнали, сколько стоит создать мощную машину для пропаганды и кто финансирует такие каналы-промыватели мозгов.

Недавно СБУ разоблачила целую сеть телеграм-каналов с огромной аудиторией, которые тиражировали российскую пропаганду в Украине.

Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

Журналисты программы "Гроши" узнали, сколько стоит создать мощную машину для пропаганды и кто финансирует такие каналы-промыватели мозгов.

В целом аудитория разоблаченных СБУ пропагандистских каналов составляет более полумиллиона подписчиков, подавляющее большинство среди которых - именно украинцы. Занимались администрированием этих каналов Артем Давидченко и его брат, которые принимали активное участие в провокациях во время трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

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Стоит заказной пост с компроматом в этих каналах от 3 до 30 тысяч гривень. Сейчас эти каналы не заблокированы и продолжают работать, а их администраторы находятся в розыске. Эксперт утверждает, что более 80% материалов на этих каналах были абсолютной выдумкой.

В РФ такая практика анонимных телеграм-каналов существует уже давно и все они курируются Кремлем, рассказывает эксперт. Там цена постов варьирует от 1000 до 2000 долларов.

В Украине ценность таких каналов напрямую зависит от того, кто на них подписан, а не только от количества просмотров и репостов. Крупнейшие телеграм-каналы (350-500 тысяч подписчиков) берут примерно 8-12 тысяч гривень за один пост. При этом они продаются: самый дорогой из них стоит 100 тысяч долларов, а хороший политический канал с десятком тысяч подписчиков можно купить за сумму от 3 до 30 тысяч долларов.

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Автор: УНИАН