Парень объяснил, какие трудности возникают у однополых пар в нашей стране.

Однополая пара парней подала заявку на брак в приложении "Дия". Об этом рассказал один из влюбленных Виталий Царюк в своем Facebook.

Парень рассказал, что он со своим партнером Виктором в отношениях уже 7 лет. За это время, по его словам, они переживали разный опыт.

"Но для государства мы и дальше друг другу никто. Я все еще не могу быть вписан в "семейную" страховку партнера", — пожаловался Виталий. Также, продолжил он, есть проблемы с узакониванием общего имущества, оплатой налогов за него. Кроме того, тайной являются результаты медобследований для таких однополых пар.

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"Конечно, мы не живем в мире розовых пони. Заявка рассматривается сутки, после чего нам придет отказ, и мы это понимаем. Но так хотелось немного почувствовать себя равноценным человеком", — написал Царюк.

Позже со слов Виталия стало известно, что система не приняла заявку: "Дия" отказала. Ожидаемо".

На портале "Дия" теперь можно подать заявку о браке

В приложении можно выбрать место, время, формат и зал для церемонии. После этого вам придет подтверждение на электронную почту. Затем не забудьте явиться в назначенное время для бракосочетания.

Как это сделать:

✔️ Зайдите на портал "Дия"

✔️ Нажмите "Услуги" - "Семья" - "Заявление о браке"

✔️ Заполните заявку и выберите место, дату и формат церемонии

✔️ Оплатите админсбор картой и подпишите электронной подписью

✔️ Ваш партнер получит ссылку на заявление по электронной почте. Он также должен подписать ее.

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