По словам министра, любые перезагрузки не будут признаком раскола в военных усилиях Украины.

Министр иностранных дел Украины заявил, что военно-политические перезагрузки, которые ожидаются в ближайшее время, не повлияют на отношения Киева с его западными союзниками. Об этом Кулеба сказал на совместном брифинге в Киеве вместе со своим португальским коллегой, сообщает Reuters.

"Я не думаю, что какие-либо изменения в правительстве могут повлиять на наши отношения с нашими партнерами", - заявил министр.

По его словам, это конституционное право президента – иметь возможность уволить руководителя армии, если посчитает нужным. Он добавил, что любые перезагрузки не будут признаком раскола в военных усилиях Украины.

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"Мы можем дискутировать о тактике внутри команды, но мы все объединены вокруг нашей стратегической цели - поражения России в Украине и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. И вокруг этой стратегической цели вообще нет дискуссий", - сказал глава МИД Украины.

Возможность увольнения Залужного - детали

В последнее время появлялись сообщения о возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В конце января распространили слухи о том, что место Залужного может занять глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал возможность увольнения Залужного.

"Это кадровый вопрос. Вопрос людей, которые должны управлять Украиной. Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало. Я имею в виду что-то серьезное, касающееся не одного человека, а направления руководства страной", - сказал он.

Зеленский отметил, что подразумевает ротацию целого ряда государственных руководителей, не только в военном секторе.

Советник офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова Зеленского о возможной "перезагрузке" государственных руководителей, среди которых может быть и Главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Причиной возможного увольнения Залужного и ряда других руководителей советник ОП назвал "избежание стагнации и замораживание конфликта".

5 февраля стало известно, что в Верховную Раду Украины поступило заявление министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной об отставке. Она будет рассмотрена на ближайшем пленарном заседании. Он обнародовал фотокопию заявления.

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