Причиной возможного увольнения Залужного и ряда других руководителей советник ОП назвал "избегание стагнации и замораживание конфликта".

Советник Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова Зеленского о возможной "перезагрузке" государственных руководителей, среди которых может быть и Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Есть политическая ответственность президента страны. Президент - это должность, которую выбирают граждане страны. Кроме того, президент является Верховным главнокомандующим. То есть он несет ответственность за то, что у нас происходит на линии фронта, в экономике, социальных отношениях в стране. Это все ответственность президента. Все остальное - это вертикали. Или те, которые непосредственно подчиняются президенту, или которые проходят через процедуру парламентского поощрения", - сказал Подоляк в интервью Голованову.

Причиной возможного увольнения Залужного и ряда других руководителей советник ОП назвал "избегание стагнации и замораживания конфликта".

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"Президент не может себе позволить, чтобы за два года войны была соответствующая стагнация, которую мы видим. Потому что это уже долгая война, ну два года. И это уже имеет соответствующие влияния на психоэмоциональное состояние людей. Не только в Украине, но и среди наших партнеров. Люди начинают уставать, разочаровываться, они не видят того, что будет в будущем. Не можем разрешить замораживание конфликта. Ведь это будет означать, что в РФ все сохранилось", – заявил советник ОП.

Слухи об увольнении Залужного: последние новости

Уже длительное время в Сети появились сообщения о том, что главнокомандующего украинской армии могут уволить. В конце января распространили слухи о том, что место Залужного может занять глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

На днях об этом впервые заговорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил, что рассматривает этот вопрос и отметил, что имеет в виду ротацию целого ряда государственных руководителей, не только в военном секторе.

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