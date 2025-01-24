Мобилизация в феврале 2025 коснется не всех военнообязанных украинцев.

Верховная Рада в очередной раз проголосовала за продление военного положения и мобилизации в Украине - до 9 мая 2025 года. Для защиты страны от полномасштабного военного вторжения со стороны РФ призывают военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, которые признаны годными к военной службе. В то же время некоторые категории военнообязанных могут быть освобождены от нее - если у них на это есть законные основания. Кто не подлежит мобилизации в Украине в феврале - рассказываем ниже.

Кто не подлежит мобилизации в Украине 2025 – кого не будут призывать в феврале

В феврале в процессе мобилизации не произойдет каких-либо изменений. Ранее мы уже рассказывали, как будет проходить мобилизация в Украине и кого будут призывать на службу согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Этот же закон устанавливает и основания, на которых не могут (в принципе или временно) призвать в ряды ВСУ.

Кто не подлежит мобилизации по новому закону:

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женщины - могут пойти служить только добровольно;

получившие отсрочку от мобилизации - все основания для нее прописаны в вышеупомянутом законе, сюда же входит отсрочка для студентов, по семейным обстоятельствам, по уходу за человеком с инвалидностью, по уходу за пожилым и т.д. (статья 23 закона);

имеющие бронирование - то есть, те, кто необходим для работы в тылу (статья 25 этого же закона);

признанные негодными для несения военной службы из-за состояния здоровья и это подтверждают выводы военно-врачебной комиссии - с какими болезнями не мобилизуют в военное время можно узнать из приказа Минобороны N402 от 14.08.2008 года;

исключенные из воинского учета не по состоянию здоровья;

достигшие предельного возраста для несения службы - то есть, 60 лет.

Касательно мобилизации военнообязанных 50+, то она проводится на общих основаниях, но мужчин в возрасте от 50 до 60 лет отправляют служить чаще всего в части обеспечения. После 50 лет не мобилизуют лишь тех, кто имеет основания для освобождения от службы, которые перечислены выше.

Также не могут мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, если они призывники, то есть, не являются военнообязанными.

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