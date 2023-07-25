Сейран Мамбетов помог уничтожить телеканал ATR и создал пропагандистский вещатель.

Предатель Украины из временно оккупированного Крыма Сейран Мамбетов находится в США. Для побега за границу он якобы мог использовать украинский паспорт.

В Центре журналистских расследований отметили, что коллаборант и предатель, Сейран Мамбетов приложился к уничтожению телеканала ATR и созданию в противовес пропагандистской помойки "Миллет". Мамбетов помогал русским создавать параллельную реальность, в которой коренной народ якобы поддерживает оккупацию.

Отмечается, что оккупанты обвинили Мамбетова в хищении средств и уволили, после чего он отправился путешествовать и оказался в штате Флорида в США. Предатель восстановил украинский паспорт через консульство в Турции и сейчас пытается собрать крымскотатарскую общину Флориды.

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"Бежали или готовятся к бегству и другие предатели из числа крымских татар. К примеру, телеведущая Сусанна Халилова, пытавшаяся быть "крымской Скабеевой" в Дагестане, вероятно, уже упаковывает чемоданы для побега в США, где живет ее родная сестра", - указано в сообщении.

Шарий засветился с украинским паспортом - что известно

Многие предатели Украины не спешат выбрасывать украинский паспорт, ведь он дает намного больше свободы, чем российский или бумажки непризнанных фейковых республик, которые наплодила Россия.

Так, известный любитель "русского мира" Анатолий Шарий был замечен в передвижном пункте украинского паспортного сервиса в Валенсии, где оформляют биометрические загранпаспорта.

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