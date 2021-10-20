На оккупированном полуострове ухудшилась эпидемическая ситуация.

В оккупированном Крыму "власти" ужесточили карантинные меры из-за сложной ситуации с коронавирусом. Дошло даже до запрета для пенсионеров покидать свои дома.

Об этом пишут крымские СМИ со ссылкой на "указ" руководителя оккупационной администрации полуострова Сергея Аксенова.

В частности, всем жителям полуострова старше 65 лет оккупанты запретили выходить из дома с 25 октября и "до особого распоряжения". Исключениями являются лишь случаи прямой угрозы жизни или здоровью.

Кроме того, вводится система QR-кодов на входе в:

в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты;

в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации;

салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта;

организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки;

к пешим и автобусным экскурсиям; в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.

Ограничения также коснутся кинотеатров цирков и других культурных учреждений - в помещениях там смогут находиться не более половины от числа посадочных мест.

Коронавирус в Крыму

По данным оккупационных властей, за все время пандемии в АРК заболели коронавирусом почти 90 тысяч человек, летальных случаев зафиксировали 2,8 тысячи. За прошедшие сутки на полуострове выявили 612 случаев заболевания.

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Автор: Виолетта Орлова