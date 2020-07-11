В Центре качества образования осудили высказывания выпускников в адрес крымскотатарского народа

В центре отмечают, что требованиями действующей Программы внешнего независимого оценивания по истории Украины предусмотрено знание персоналий, связанных с историей крымскотатарского народа.

В Украинском центре оценивания качества образования осудили высказывания выпускников в адрес крымскотатарского народа.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте УЦОКО.

«После прохождения внешнего независимого оценивания по истории Украины 9 июля выпускники одной из киевских школ записали и разместили в социальной сети видео, в котором выразили недовольство содержанием сертификационной работы, а в частности, задания № 25, целью которого является проверка знаний о событиях и персоналиях, связанных с крымскотатарским народом», - говорится в заявлении.

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В этой связи в УЦОКО отмечают, что требованиями действующей Программы внешнего независимого оценивания по истории Украины предусмотрено знание персоналий, связанных с историей крымскотатарского народа: Исмаил Гаспринский (раздел 15 Программы), Номан Челебиджихан (раздел 21), Амет-Хан Султан (раздел 26), Петр Григоренко (раздел 29), Мустафа Джемилев (раздел 29).

Кроме того, элементами содержания Программы являются понятия: «Крымское ханство», «Национальное возрождение крымскотатарского народа», «Крымскотатарское национальное движение», «События 1917 года в Крыму», «Образование Крымской АССР», «Депортация крымских татар и других народов Крыма», «Крымскотатарское движение», «Создание Автономной Республики Крым», «Меджлис крымскотатарского народа (июнь 1991)», «Возвращение крымских татар на родину», «Статус Крыма», «Аннексия Россией Крыма».

«Ознакомление с перечисленными персоналиями и элементами содержания является обязательной составляющей подготовки к внешнему независимому оцениванию. Задания, связанные с историей крымскотатарского народа, соответствуют действующей программе и постоянно присутствуют в сертификационных работах по истории Украины», - отмечается в заявлении.

В УЦОКО добавляют, что «особенно досадным является то, что участники ВНО, снятые на видео, в кощунственной форме высказываются в адрес крымскотатарского народа и позволяют себе эмоциональные возгласы, отрицают территориальную целостность Украины».

«Заведения образования, выпускники которого сняли видео, а также некоторые из лиц, зафиксированных на видео, принесли письменные извинения за сложившуюся ситуацию, однако в социальных сетях звучат недопустимые в современном мире агрессивные высказывания, направленные на разжигание национальной, расовой и религиозной розни», - отмечается в заявлении.

В этой связи Украинский центр призывает участников внешнего независимого оценивания, «которые называют себя в сообщениях неравнодушными и социально активными гражданами», внимательно знакомиться с программами ВНО, тщательно готовиться к работе с тестом, работать над уровнем собственного критического мышления и, хотя бы после такого досадного случая иметь дух признать, что упомянутое задание является корректным, а их агрессия - безосновательной.

«Мы выражаем искреннюю благодарность Меджлису крымскотатарского народа за конструктивную реакцию на досадный инцидент и заверяем, что и в дальнейшем будем делать все от нас зависящее для обеспечения соответствия содержания и процедуры ВНО действующим правовым актам», - заверили в УЦОКО.

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