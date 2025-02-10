Крупнейшие аптечные ритейлеры подписали Декларацию о доступности лекарственных средств. Эта инициатива направлена на снижение стоимости лекарств на всех этапах - от производителя до конечного потребителя. Аптеки также призывают заводы-производители и дистрибьюторов присоединиться к подписанию документа и снизить цены на свою продукцию.

"Со своей стороны, ОС "АПАУ" направила в Минздрав Украины Декларацию о взаимодействии по снижению стоимости лекарственных средств, подписанную участниками Ассоциации 10.02.2025, чем последние предлагают осуществить снижение стоимости лекарственных средств, а именно применить пропорциональную производителю скидку на свою наценку, одновременно оставляя за производителем возможность определить размер такой скидки на продукцию", - говорится на сайте Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ).

Основной целью Декларации, которую подписали представители аптечного ритейла, является обеспечение доступности лекарственных средств для граждан Украины путем снижения их стоимости на всех уровнях.

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Основные положения документа

В рамках достигнутых договоренностей подписанты предлагают:

- Национальные производители снизят отпускные цены на все зарегистрированные лекарственные средства, реализуемые в аптечных учреждениях Украины, по сравнению с ценами, действовавшими на 1 января 2025 года.

- Дистрибьюторы соответственно уменьшат оптовые цены, применяя пропорциональную производителю скидку на свою наценку.

- Аптеки обязуются снизить розничные цены, пропорционально сокращая свою наценку на лекарственные средства, которые поставляются поставщиками со скидкой.

По мнению подписантов, введение этих мер позволит достичь кумулятивного снижения стоимости отечественных лекарственных средств для конечных потребителей.

Подписанты также взяли на себя обязательства не допускать скрытого повышения цен или изменений в схемах поставок, которые могут нивелировать договоренности о снижении стоимости лекарств. Дистрибьюторы, со своей стороны, должны обеспечить равномерное распределение лекарственных средств по всей территории Украины, чтобы избежать возможных дефицитов.

Если одна из сторон нарушит взятые на себя обязательства, другие участники инициативы имеют право обратиться к отраслевым ассоциациям и рыночным регуляторам с требованием пересмотра участия нарушителя в программе. Кроме того, подписанты Декларации согласились на открытый формат сотрудничества и сотрудничество с антимонопольными органами для предотвращения злоупотреблений на фармацевтическом рынке.

Декларация должна вступить в силу с 1 марта 2025 года.

Подписание Декларации является шагом к снижению цен на лекарства, однако ее эффективность будет зависеть от реального выполнения обязательств всеми участниками рынка. Сейчас на призыв Президента по снижению цен на лекарства откликнулись представители аптек "Аптека 9-1-1", "Бажаємо Здоров'я", "Аптека АНЦ", "Аптека Доброго Дня", "Аптека Подорожник". Декларация открыта для присоединения для всех игроков фармрынка, которые поддерживают позицию прозрачного формирования ценообразования лекарств.