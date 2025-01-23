Деньги начислялись военным, которые не находились в зоне боевых действий, лицам, которые вообще не проходили службу или самовольно оставили воинскую часть.

Подозрение получили 13 военных чиновников за незаконное начисление более 13 млн грн дополнительных выплат.

Как сообщили в Нацполиции, средства начислялись военным, которые не находились в зоне боевых действий, лицам, которые вообще не проходили службу или самовольно оставили воинскую часть.

Среди подозреваемых - командиры частей, руководители и служащие отдельных подразделений, бывший начальник областного ТЦК. По указанию одного из фигурантов, подчиненные даже незаконно добывали полезные ископаемые и ремонтировали его дом и его родственников.

Видео дня

Так, в Черкасской области командир воинской части подписал приказ о выплате дополнительного вознаграждения 91 военному, который не участвовал в боевых действиях. В этом случае сумма незаконно начисленных средств достигла 5 945 000 грн.

Подобная ситуация и в Черниговской области. Единственная разница - в сумме выплаченных средств. Здесь начальник штаба воинской части премировал дополнительным вознаграждением служащих на общую сумму 412 500 грн.

В Одесской области и.о. помощника командира воинской части по финансово-экономической работе безосновательно начислила четырем лицам, самовольно покинувшим часть, более 545 000 грн, а заместитель начальника штаба другой воинской части по поддельным документам получил безосновательно 670 000 грн.

А на Тернопольщине командир и начальник подразделения взвода насчитали и выплатили более миллиона гривен служащим, которые согласно приказам находились в районе ведения боевых действий, а по факту находились по месту жительства.

В Днепропетровской области подозрение получил бывший областной военком - начислял более миллиона гривен в качестве выплат лицам, которые военную службу не проходили.

В Хмельницкой области командир бригады выплатил пяти военнослужащим за якобы непосредственное участие в боевых действиях по 30 тыс. грн пока они ремонтировали его дом и его родственников. Кроме того, эти лица, используя специальную военную технику, занимались незаконной добычей известняка и строительного камня для строительных работ. Сумма нанесенного ущерба более миллиона гривен.

На Львовщине командир батальона безосновательно выплатил почти 370 000 грн, а в Ровенской области командир роты насчитал военной 740 000 грн. На Закарпатье работница воинской части ввела в заблуждение свое руководство о якобы своем пребывании на службе на определенном участке и получила более 250 000 грн.

В Луганской области оперативники собрали материалы, которые стали основанием для объявления подозрений двум военнослужащим по факту внесения недостоверных сведений в официальные документы. В результате лица, которые не принимали участие в боевых действиях получили почти 1 200 000 грн дополнительных выплат.

Всем фигурантам следователи сообщили подозрения. В зависимости от роли и участия в противоправной деятельности их действия квалифицированы:

- ч. 2 ст. 367 ("служебная халатность");

- ч. 4 ст. 425 ("халатное отношение к военной службе");

- ч. 2 ст. 364 ("злоупотребление властью или служебным положением");

- ч. 4 ст. 409 ("уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом");

- ч. 4 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением");

- ч. 3, 4 ст. 190 ("мошенничество");

- ч. 1 ст. 366 ("служебный подлог") Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Коррупция в ВСУ

21 января стало известно о задержании главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны РФ против Украины разбогател более чем на 1 млн долларов, приобретя недвижимость в Киевской области и в Одессе.

Как сообщили в СБУ, это же лицо является заместителем председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

Вас также могут заинтересовать новости: