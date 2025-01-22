Он будет находиться под арестом на время досудебного расследования.

Юноше, который подозревается в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему за пытки и вымогательство денег у 12-летнего ребенка в Белой Церкви. На время досудебного расследования несовершеннолетний два месяца будет находиться под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 16-летнему юноше, который фигурирует среди других участников избиения девочки, сообщено о подозрении по факту пыток малолетней и вымогательства у нее средств (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины)".

Видео дня

Отмечается, что сейчас правоохранители переквалифицировали действия всех участников преступления и осуществляют досудебное расследование по факту пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание - до 10 лет лишения свободы.

Мать подозреваемого парня заявила журналистам, что ответственность за содеянное должен понести не только он один.

"Делать одного ребенка виновным никто не будет… Из него сделали демона, хотя на самом деле это не так", - сказала женщина, добавив, что на сегодняшнее решение суда об избрании меры пресечения будут подавать апелляцию.

16-летний парень заявил, что сожалеет о содеянном, но объяснить, зачем он это сделал, отказался.

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви - что известно

Полиция расследует факт издевательства и вымогательства денег у 12-летней девочки из Белой Церкви. Было установлено десять участников инцидента - им от 12 до 16 лет.

По данным правоохранителей, подростки собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. В дальнейшем с целью запугивания девушки один из фигурантов, 16-летний парень угрожал, ударил девушку и распылил в лицо газовый баллончик. Также этот парень психологически давил на девочку и требовал у нее деньги в размере 15 тысяч гривен.

Видео избиения девочки несколькими участниками конфликта появилось в Интернете.

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