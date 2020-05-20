Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 20 мая
В мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в ряде стран продолжают действовать строгие карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 20 мая в мире зафиксировано более 4,89 миллиона случаев заражения коронавирусом. За сутки, в частности, подтвердилось более 95 тысяч новых эпизодов инфицирования.
От начала пандемии от COVID-19 скончались более 323 тысяч людей. В то же время, выздоровели от коронавирусной болезни почти 1,7 миллиона пациентов.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В Украине в настоящее время подтверждены 19 230 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 564 человека. В то же время 5 955 пациентов вылечились.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 354 новых случая заражения и 16 смертей от коронавирусной болезни.
Ослабление карантина в Украине
Кабинет министров Украины сегодня, 20 мая, должен принять новые смягчения карантина, которые будут действовать уже с 22 мая.
В рамках нового этапа послаблений будет разрешена, в частности, работа общественного транспорта, откроются детские сады.
Ситуация с коронавирусом в ВСУ и на фронте
В Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 45 человек. Всего за время пандемии выздоровели 82 человека, 2 случая были летальными.
За сутки в украинской армии зарегистрированы пять новых случаев заражения коронавирусом.
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