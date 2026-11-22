Также виден дым в районе Афипского НПЗ.

Сегодня ночью Краснодарский край РФ атаковали дроны, звучал сигнал воздушной тревоги и раздавались взрывы. Как пишут в сети, был поражен важный военный объект, а также, возможно, НПЗ.

Как пишет Astra, местные жители сообщали о запахе гари и публиковали фото задымлений. В аэропорту Краснодара вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Власти города заявили об отражении атаки БПЛА, однако повреждения или задымления не комментировали.

По данным OSINT-аналитиков, пожар вспыхнул в районе военного городка. Раньше здесь располагалась в/ч 3702 (47-я отдельная бригада оперативного назначения), а сейчас по этому адресу находится Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю.

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Также, по сообщениям местных каналов, задымление наблюдается в районе Афипского НПЗ. Информация о характере повреждений предприятия и возможных последствиях уточняется.

Кроме того, сообщается, что в Калининградской области РФ также раздаются сирены воздушной тревоги. На кадрах, которые распространяют местные жители, слышны сигналы оповещения.

Атака на Калининград

21 ноября украинские дроны впервые атаковали военные объекты на территории Калининградской области – российского эксклава на Балтике, с трех сторон окруженного территорией стран ЕС и НАТО.

Местные жители писали, что в городе Балтийск, где расположена главная база Балтийского флота РФ, работает ПВО и слышны взрывы.

ранее украинские дроны уже атаковали российские военные корабли в ремонтных доках Санкт-Петербурга, а также в Финском заливе – восточной части Балтийского моря между Эстонией и Финляндией.

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