Кабмин разрешил открыть межобластные автобусные перевозки с 1 июня

Обязательное требование для путешественников - масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

Кабинет министров Украины утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграмм-канале, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

В частности, с 1 июня будут запущены межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Также Криклий добавил, что обязательное требование для путешественников - масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.

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"В случае осуществления перевозки до региона, в котором не действуют ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади", - отметил он.

"Работа транспорта в Украине будет постепенно восстанавливаться уже с 22 мая. Регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестирований составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемиологические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта", - добавил Криклий.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров принял решение установить адаптивный карантин в Украине с 22 мая по 22 июня.