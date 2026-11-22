Украинский рынок недостаточно велик, чтобы обеспечить рост для всех новых компаний.

Удар по Крымскому мосту стал символом собственных возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния. Однако в условиях обстрелов со стороны России и нехватки капитала Киеву крайне сложно продолжить развитие своей оборонной промышленности, пишет The Wall Street Journal.

"Оборонная промышленность Украины – возродившаяся после российского вторжения – по всей видимости, достигла своего предела", - отмечает издание, ссылаясь на оценки представителей отрасли и военных аналитиков.

Как указывает WSJ, Украина не может производить свои лучшие ракеты – например, "Нептун", которые использовались при ударе по мосту, – в таких же масштабах, как Россия. Финансирование распределено между более чем 1300 предприятиями, из-за чего на долю наиболее эффективных компаний приходится меньше средств. Возникают трудности с поиском кадров. К тому же заводы не могут безопасно расширять производство, находясь под постоянными обстрелами со стороны Москвы.

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В результате некоторые украинские компании обращаются к зарубежным рынкам – либо для организации производства, либо для привлечения капитала.

Главные проблемы

Как отмечает WSJ, многочисленные небольшие компании, экспериментирующие с новыми продуктами – зачастую прямо на линии фронта, – сделали украинский оборонный сектор гибким и инновационным. Однако украинский рынок недостаточно велик, чтобы обеспечить рост для всех этих компаний. По словам Нико Вудса, консультировавшего правительство Украины по вопросам оборонного производства, уникальная система закупок – при которой отдельные командиры могут сами заказывать оборудование или получать его в качестве пожертвований – привела к раздробленности расходов.

"Многие компании не приносят реальной пользы военным усилиям… напротив, они лишь усиливают конкуренцию за ограниченные финансовые ресурсы", – отметил бывший офицер ВМС США.

Российские обстрелы также затрудняют масштабирование производства. Как сообщил Олег Коростелев, генеральный директор конструкторского бюро "Луч" – разработчика ракеты "Нептун", компании приходится рассредоточивать производственные мощности, чтобы защитить их от российских ударов.

Также, по словам одного из руководителей компании Ark Robotics, серьезной проблемой стал поиск квалифицированных кадров для расширения деятельности – ведь миллионы людей покинули страну или служат в армии.

Найти новые площади для расширения тоже непросто: арендодатели не хотят, чтобы их недвижимость стала целью для атак, пояснил он. Кроме того, компаниям трудно привлечь финансирование внутри Украины, поэтому они обращаются к зарубежным рынкам в поисках капитала и производственных площадей.

Компания Ark Robotics, которая в настоящее время привлекает иностранные инвестиции, перенесла штаб-квартиру в Эстонию; там же она наладила выпуск дронов. По словам одного из соучредителей, компания Fire Point рассматривает возможность продажи доли в бизнесе. Стартап Swarmer в марте вышел на рынок в Нью-Йорке, а сейчас базируется в Остине (штат Техас).

"Речь идет о доступе к капиталу и более обширным рынкам, в то время как вести производство в самой Украине становится все сложнее", – говорит генеральный директор компании Uforce Олег Рогинский.

Создание украинской антибаллистики

В июле в Париже была создана Антибаллистическая коалиция. В рамках коалиции ведется взаимодействие с целью разработки и создания антибаллистической системы "Фрейя". Эта новая система должна стать более дешевой и массовой альтернативой зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что на создание европейской противоракетной системы для Украины может уйти до двух лет.

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