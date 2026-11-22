Власти страны решительно отрицают свою причастность к атаке на одну из российских областей.

Власти Литвы отвергли причастность к атаке беспилотников на Калининградскую область, в частности, на город Балтийск, где находится военно-морская база российского Балтийского флота.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в Х. Он заявил, что утверждения о причастности литовской стороны к атаке неправдивы.

"МИД Литвы категорически отвергает лживые утверждения, распространяющиеся в социальных сетях, относительно вероятной причастности Литвы к атаке беспилотников на Калининградскую область Российской Федерации", - написал Будрис.

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Министр подчеркнул, что Литва никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов по объектам на территории Российской Федерации, в том числе и в данном случае.

Удары по Калининградской области: что известно

21 ноября в Калининградской области РФ впервые с начала полномасштабной войны сообщили о возможной атаке беспилотников.

В регионе объявили воздушную тревогу, жители нескольких городов сообщали о сиренах и взрывах. По данным украинских OSINT-каналов, в портовом городе Балтийске, где находится главная база Балтийского флота РФ, работала российская ПВО.

Предположительно, целью могла стать военная инфраструктура в районе порта. Российские власти заявили о подозрительном объекте со стороны Литвы, однако официального подтверждения поражения военных объектов не было. Причастность Украины также официально не подтверждена.

Калининградская область – российский эксклав на Балтийском море, окруженный странами ЕС и НАТО.

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