"Врачи без границ" начали оказывать помощь людям с подозрением на COVID-19 (фото)

Кроме этого, на «горячей линии» гуманитарной организации предоставляется бесплатная и конфиденциальная психологическая помощь.

Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ»/Médecins Sans Frontières (MSF) открыла новые миссии в ответ на COVID-19 в Донецкой и Житомирской областях.

Организация оказывает медицинскую помощь на дому вблизи линии соприкосновения, а также почти 170 медработников в обеих областях уже прошли тренинги по правильному использованию средств индивидуальной защиты, инфекционного контроля, потока больных – медицинского сортировки, обследования и изоляции, а также по обращению с отходами. Кроме этого, на «горячей линии» гуманитарной организации предоставляется бесплатная и конфиденциальная психологическая помощь.

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В Марьинском районе Донецкой области, две из трех мобильных команд «Врачей без границ» посещают людей, у которых семейные врачи уже определили подозрение на COVID-19. Организация обеспечивает отслеживание контактов, обследование, а также лечение на дому людям с легкими симптомами, чтобы предотвратить перегруз в учреждениях здравоохранения.

«Наши мобильные команды оказывают помощь около 20 людям за день – не только в изолированных сельских общинах, но и в городских центрах. Они проводят предварительную диагностику и при необходимости берут образцы. Людей, которые нуждаются в госпитализации, направляют в ближайшие больницы», – объясняет Ирма Даниелян, координатор проекта «Врачей без границ» в Донецкой области.

Потребности в психологической поддержке среди людей на востоке Украины и до этого были высокими вследствие многолетнего конфликта, причем профилактические мероприятия, связанные с COVID-19, такие как карантин дома, могут вызвать дополнительный стресс и тревогу. Чтобы помочь населению справиться с этой ситуацией, MSF оказывает психологическую поддержку через конфиденциальную «горячую линию», доступную в Марьинском и Волновахском районах.

В Житомирской области работа сосредоточена на укреплении потенциала медработников с помощью тренингов и психологической поддержки.

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«Мы посетили около трети заведений, предназначенных для лечения больных COVID-19 в Житомирской области. Медицинские работники достаточно мотивированы, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются при лечении пациентов. Но реализация мер инфекционного контроля все еще остается на низком уровне, как и рациональное использование средств индивидуальной защиты, – замечает Марве Дука, медицинский референт проекта «Врачей без границ». – Например, если медработники не знают, как надевать и снимать средства индивидуальной защиты, или как должным образом обустроить зоны для обследования, сортировки и изоляции, они могут сами заразиться, заразить друг друга и заразить пациентов в других зонах больницы».

Вместе с пандемией COVID-19 существуют и другие медицинские нужды. Приоритетом является обеспечение продолжения лечения для всех пациентов, особенно для тех, у кого есть инфекционные или хронические заболевания, поскольку такие больные находятся в группе повышенного риска в случае заражения COVID-19.

«Врачи без границ» помогают людям в Житомирской области побороть туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью: почти 170 пациентов проходят лечение, и организация по-прежнему продолжает набирать в свою программу лечения в среднем по четыре пациента на неделю. Больным предлагается психологическая поддержка преимущественно по телефону. Пациенты, которые живут с гепатитом с, в Николаевской области получили препараты на период объявленного карантина. Мы продолжаем передавать препараты местным программам по лечению ВИЧ в Северодонецке Луганской области для лечения ряда инфекций.

Справка. «Врачи без границ»/Médecins Sans Frontières (MSF) – независимая международная медицинская гуманитарная организация, которая работает в более чем 70 странах по всему миру. Организация была основана в 1971 году группой французских врачей и журналистов. В 1999 году организация «Врачи без границ» была награждена Нобелевской премией мира в знак признания постоянных усилий ее членов в оказании медицинской помощи во время острых кризисов, а также повышение осведомленности о потенциальных гуманитарные катастрофы. «Врачи без границ» начали работать в Украине в 1999 году, и сегодня работа организации сосредоточена на лечении инфекционных болезней, таких как туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью, ВИЧ и гепатит С, а также на оказании помощи людям, пострадавшим от конфликта. Вся помощь, оказываемая «Врачами без границ», является бесплатной.