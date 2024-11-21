Почему это самое громкое дело по контрабанде закрыли.

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого в СМИ называют "королем украинской контрабанды", решил обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы пожаловаться на Национальное антикоррупционное бюро. Дело о десятках миллионов ущерба Украине, в котором он является центральной фигурой, оказалось настолько масштабным, что о нем говорил даже президент Владимир Зеленский. Детективы задержали его без решения суда, а Европейский суд встал на сторону антикоррупционеров.

Журналисты из проекта Хапуга UA отмечают, что дело Вадима Альперина стало одним из самых громких в Украине. Тем не менее за семь лет расследования и судебных разбирательств, никто до сих пор не понес наказание за создание и воплощение масштабной схемы по обходу пошлин. Интересно то, что кроме одесского бизнесмена, в этом деле фигурируют и другие не менее значимые фигуры.

Одной из них является экс-директор администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы, экс-заместитель начальника энергетической таможни Алина Скомарова. Примечательно, что она родная сестра одного из топ-чиновников того же Национального антикоррупционного бюро, которое и расследует дело Альперина.

Детективы НАБУ в расследовании доказали, что Альперин организовал преступную схему, чтобы не платить в полном объеме пошлины. Фирмы, связанные с ним, импортировали товары по значительно заниженной стоимости, используя поддельные инвойсы. Документы якобы производились в офисе бизнесмена, расположенном в бизнес-центре "Солнечный" в Одессе.

"В августе 2017 года начали периодически появляться публикации о возможном существовании коррупционной схемы в одной из региональных таможен в Киеве относительно товаров, ввозимых организованной группой людей из Одессы", - поделился детектив НАБУ Александр Потребчук.

Компании указывали в таможенных декларациях заниженную стоимость товаров. Таможенники в свою очередь отказывались принимать их. Впоследствии стоимость товаров корректировалась, что создавало основания для судебных исков, на которых фирмы одесского бизнесмена успешно оспаривали действия таможни. Это приводило к тому, что товары ввозились в нашу страну по заниженной стоимости, а компаниям возвращались финансовые гарантии, уплаченные при растаможке.

"Другими словами, партия товара стоимостью 10 миллионов декларируется стоимостью в 1 миллион. И соответственно, в 10 раз уменьшается размер налогов, которые необходимо уплатить с партии этого товара. Сведения о товаре, с нашей точки зрения, указывались достоверные. То есть у нас есть данные о товаре, например, обуви, кроссовки. Почему обратили внимание на именно такой вид товаров? Потому что мы знаем его стоимость, можем пойти в магазин или рынок и купить кроссовки. Так вот такой вид товара ввозится якобы по документам стоимостью 50 центов, то есть 15-20 гривень, что уже явно не соответствовало действительности. Ну и таких примеров много", - объяснил детектив НАБУ Александр Потребчук.

К этим процессам привлекли должностное лицо Государственной фискальной службы Алину Скомарову. Этой информацией поделились следователи.

Во время обысков детективы нашли переписку между ней и самим Альпериным. Скомарова давала указания таможенникам, уточняя, какие нарушения следует допускать при растаможке товаров, а какие нет. Детективам удалось точно установить, что из-за этого бюджет Украины не получил 63 миллионов гривень.

"Это только вершина. Это то, что удалось документально подтвердить, обосновать доказательствами на момент принятия соответствующих решений. Сколько вообще обороты преступной организации сложно представить, и я даже не хочу примерно называть эти суммы. Это действительно сотни миллионов гривень, может быть, и миллиарды гривень", - подчеркнул детектив НАБУ Александр Потребчук.

НАБУ начало рассматривать это дело еще в 2017 году и завершило досудебное расследование в 2022 году. Детективы рассказали:

"Собрано достаточно доказательств, которые дают основания полагать, что участники преступной организации совершали махинации на таможне связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров, в результате чего государству нанесен 63,8 млн грн убытков".

Год назад дело закрыли по так называемым правкам Лозового.

"Сторона защиты заявила ходатайство о закрытии данного производства, ссылаясь на соответствующие нормы Уголовного процессуального кодекса, в соответствии с которыми нужно было обращаться за продлением срока досудебного расследования, а это не было сделано. Это формальные обстоятельства, которые вытекают из того, что иногда законодатели не до конца качественно формируют нормативно правовые акты", - отметил адвокат Юрий Мельник.

В конце концов, в Высшем антикоррупционном суде одумались и теперь дело снова рассматривают в первой инстанции. Однако до рассмотрения дела по сути еще не дошли. Судьи рассматривают требования закрыть дело, а также запросы на смягчение обвинений. Например, адвокат Скомаровой требовал, чтобы ей вернули залог в два миллиона гривень. ВАКС отказал в этой просьбе.

"Дело любым способом процессуально затягивается. Совершаются все юридически значимые законные действия, предусмотренные процессуальным законодательством, чтобы распределяемый срок растянуть, а затем совершенно законно не продлить. Там достаточно профессиональные адвокаты, довольно хорошие специалисты, но если вы меня попросите проанализировать, то по всем признакам я скажу, что это дело намеренно затягивают. Почему? Потому что есть дела, которые очень быстро доходят до 290 и очень быстро, по сути, передаются в суд и каждый день ставят заседание", - объяснил адвокат Алексей Шевчук.

Семейные связи ключевой фигурантки дела всплыли почти сразу - в 2019 году. Когда суд размышлял над мерой пресечения, сотрудник НАБУ Александр Скомаров решил поручиться за свою сестру и обратился в суд:

"Моим долгом было то, чтобы не допустить или попытаться законным путем не допустить процессуальной ошибки, и человек, который не только, еще невиновен в совершении преступления согласно всем нормативно-правовым актам, но еще и не собирается никуда бежать, не оказался необоснованно в местах предварительного заключения".

Эксперты уверены, что такая заинтересованность в защите родственницы несет риск для расследования. По их словам, то что Скомаров заявил о процессуальной ошибке, должно насторожить.

"Именно поэтому он пошел брать на поруки сестру, потому что он считает, что нет достаточных оснований для того, чтобы выбирать самое жесткое предохранительное средство - это содержание под стражей его сестры. Здесь возникает вопрос, а как он смог выяснить возможность такой процессуальной ошибки? Он ознакомился с материалами уголовного производства, он пообщался с другими подозреваемыми участниками, он пообщался с коллегами НАБУ. То есть он, по сути, сам себя публично разоблачил, когда сказал, что я оценил, я проанализировал, здесь процессуальная ошибка, я пошел защищать сестру таким образом. Как ты оценил? Ты имел в принципе, как детектив НАБУ, если произошла такая история, максимально дистанцироваться от этой истории, вообще никак не приближаться", – рассказал адвокат Андрей Потемкин.

"У нас дама является родственницей детектива. Ну, по большому счету, если мы говорим о правильном ходе дела, то антикоррупционная прокуратура должна была обратиться еще тогда по-правильному и отвести детектива. Детектив должен сам взять самоотвод и отвестись, но мы видим, что он приходит и говорит, что возьмет на поруки", – заявил адвокат Алексей Шевчук.

Александр Скомаров сперва согласился ответить на все вопросы журналистов, но накануне съемки отказался и попросил обратиться к нему в письменной форме.

Он утверждает, что все материалы брал с судебного заседания. Тем не менее отмечается, что Александр Скомаров получил руководящий пост в НАБУ еще на этапе, когда шло досудебное расследование дела по его сестре. Фактически все сыщики так или иначе были в его подчинении. Он же настаивает, что сразу написал рапорт:

"На тот момент я юридически никакого отношения к этому уголовному производству не имел. Оно находилось в производстве другого органа досудебного расследования. И о юридическом конфликте интересов речь не могла идти, потому что я просто не был участником этого уголовного производства. Когда после всех этих событий с 2021 года я стал заместителем руководителя главного подразделения детективов, то я сразу написал рапорт об имеющемся конфликте интересов, и руководством было его урегулировано путем ограничения меня в доступе к информации по этому уголовному производству, и оно там благополучно пошло в суд".

Аналитики считают, что кроме юридических формальностей, существуют серьезные риски того, что Скомаров действительно мог влиять на ход расследования.

"В НАБУ недавно освещалась история о якобы сливе информации заместителем. Это человеческий фактор и всегда, где есть широкий человеческий фактор, там есть широкие возможности для разных рода манипуляций", - заявил адвокат Юрий Мельник.

Нельзя исключать и возможность того, что он мог получать важную для защиты сестры информацию.

"Ну, на самом деле есть юридическая, формальная сторона вопроса, а есть фактические обстоятельства того, как детективы совмещаются друг с другом. Они привлекают друг друга к уголовному производству. Ибо они физически, 2, 3, 4, даже 5 группа детективов по большому делу, когда большое количество обысков, осмотров, требований и других процессуальных действий, и нужно посещать судебные заседания и прочее, они физически не справятся никогда, поэтому они привлекают коллег. Где-то официально, где-то неофициально, с предоставлением определенных полномочий. Поэтому в любом случае, даже если он на более ранних этапах не был участником уголовного производства, это вовсе не исключает того, что он в ходе оперативно-розыскных мероприятий, обучения или других публичных мероприятий. не говорил, не взаимодействовал, никоим образом не контактировал с детективами, расследующими дело по его сестре. Так устроено внутри НАБУ. Они между собой постоянно взаимодействуют как единый организм", - говорит адвокат Андрей Потемкин.

Комментировать подобные риски сам Александр Скомаров отказался, как и его сестра.

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