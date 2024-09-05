Компания Метинвест с начала войны активно расширяет производство оборонной продукции для ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова, сталкиваясь с многочисленными вызовами, но адаптируется к растущим потребностям военных, - об этом пишет в своем материале NV.

Компания Метинвест за время войны значительно расширила линейку оборонной продукции для Вооруженных Сил Украины. С самого начала полномасштабного вторжения в 2022 году компания начала производство стальных пластин для бронежилетов, которых больше всего не хватало на фронте. В дальнейшем Метинвест освоил полный цикл производства бронежилетов самого высокого класса защиты, передав ВСУ около 150 тысяч единиц.

За первые месяцы войны из стали Метинвеста изготовили более 80 тысяч противотанковых ежей, 5 тысяч полевых печей и 256 тысяч скоб для строительства защитных сооружений. С развитием боевых действий компания начала производство бронезащиты для фронтовых автомобилей и устройств для защиты от дронов-камикадзе.

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В 2023 году Метинвест начал выпускать противоминные тралы для танков и подземные бункеры из волнистой стали для быстрого развертывания оборонительных позиций. Сейчас компания изготовила уже 559 бункеров и 19 тралов для использования на фронте.

Метинвест также начал производство крупных подземных сооружений для нужд ВСУ. В ответ на запрос о новых линиях обороны, компания изготавливает подземные бункеры из волнистой стали, первые из которых появились на фронте летом 2022 года. На сегодня военным передано 559 таких бункеров. Кроме того, инженеры компании разработали новую конфигурацию укрытий для командных пунктов, обеспечивающих непрерывное управление военными действиями в безопасных условиях. Первый такой "центр принятия решений" уже установлен на одном из самых горячих направлений фронта.

Эти командные пункты состоят из нескольких мобильных укрытий, которые быстро разворачиваются и обеспечивают защиту от артобстрелов. Метинвест планирует изготовить около 30 таких командных пунктов, а также работает над созданием специальных укрытий для операторов дронов и медицинских стабилизационных пунктов, которые также крайне важны для фронта.

"Основная цель этих пунктов - непрерывное управление войском в безопасных условиях. Без координации начинаются какие-то непонятные действия на линии фронта. Эти пункты сейчас очень нужны, и мы продолжаем их производство", - говорит операционный директор Метинвеста Александр Мироненко.

Одной из ключевых проблем в производстве оборонной продукции является нехватка человеческих ресурсов. Метинвест сталкивается со сложностями из-за миграции, мобилизации и нехватки специализированных рабочих, которые могли бы сосредоточиться на военных заказах. Компания также призывает к привлечению частных компаний в производство оборонной продукции, что способствовало бы развитию военно-промышленного комплекса Украины.