Сергей Попко заверил, что в случае принятия решения о сокращении коммендантского часа столичные власти сразу сообщат об этом.

Начальник киевской МВА Сергей Попко ответил на петицию о сокращении коммендантского часа в столице.

В комментарии "Громадському" он заявил, что сейчас продолжительность комендантского часа в столице обоснована требованиями безопасности граждан и содействия выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей.

Попко утверждает, что КГВА регулярно пересматривает вопрос продолжительности комендантского часа, а сократить его можно будет лишь после того, как военные получат для этого все основания. В таковые входят гарантии безопасности населения, возможность выполнять оборонительные мероприятия, служебные, боевые задачи.

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Попко заверил, что в случае принятия решения о сокращении коммендантского часа столичные власти сразу сообщат об этом.

"Прошу всех отнестись с пониманием. Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все безопаснее - то это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают для вашей безопасности! И если для защиты и спокойствия людей нам нужно будет соблюдать определенный комендантский час - мы будем это делать. Для вашего же блага", - добавил чиновник.

Петиция о сокращении комендантского часа в Киеве

Электронная петиция об уменьшении комендантского часа в Киеве набрала достаточное количество голосов.

"Уменьшить комендантский час с 0:00 до 5:00, поскольку большинство наемных работников не имеют возможности вовремя попасть домой. Или увеличить время движения общественного транспорта", - отметил автор петиции.

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