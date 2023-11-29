Адвокаты говорят, что национальные суды продолжают содержать бизнесмена под стражей без какой-либо оправданной правовой цели.

Бизнесмен Игорь Коломойский решил обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая то, что национальные суды продолжают его содержать под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным опорочиванием требований Конвенции по правам человека.

Об этом говорится в заявлении адвоката Александра Лысака, которое есть в распоряжении УНИАН.

Ниже приводим текст заявления адвоката бизнесмена:

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"Мы с Игорем Валерьевичем Коломойским приняли решение обратиться в Европейский суд по правам человека, учитывая то, что национальные суды продолжают содержание Игоря Валерьевича под стражей без какой-либо оправданной правовой цели, с полным опорочиванием требований Конвенции по правам человека.

Суды безосновательно продлевают заключение Игоря Валерьевича без наличия каких-либо доказательств того, что он может препятствовать тем или иным способом правосудию. Ему определен абсолютно неадекватный размер залога в сумме более 3 млрд грн., которая является рекордной в истории Украины. Украинские суды последовательно закрывают глаза на состояние здоровья Коломойского, страдающего диабетом, гипертонией, хроническим панкреатитом, атеросклеротической болезнью магистральных сосудов, стеатозом печени, холеостазом, мочекаменной болезнью, аортальной недостаточностью и состояние которого существенно ухудшается в условиях содержания в изоляторе, что подтверждают выводы авторитетных врачей. Национальные суды не способны объяснить, почему исключительно содержание под стражей способно обеспечить надлежащее процессуальное поведение моего клиента и почему более мягкие меры предосторожности, такие как домашний арест со сдачей всех документов, дающих право выезда за границу, не подходят для такой цели.

Суды никак не реагируют на очевидную полную необоснованность подозрения, по которому Игоря Валерьевича обвиняют в имитации внесения в кассу Приватбанка 5,8 млрд гривень в 2013 году, при том что весь оборот наличных средств Приватбанка на конец 2013 года составил 7,3 млрд гривень. Фактическое невнесение столь бешеной суммы наличных средств заблокировало бы работу банка и привело бы к огромному кассовому разрыву. Более того, отсутствие такой суммы средств в кассе должно было быть мгновенно выявлено государственной администрацией ПриватБанка после его национализации или Нацбанком во время ежегодных инспекционных проверок банка, но никак не через 10 лет правоохранительным органом. Однако украинские суды не желают даже немного разобраться, какие же на самом деле "фантастические" и нереальные вещи инкриминируют моему клиенту.

Также мы считаем, что такое "фантастическое" уголовное производство против Игоря Валерьевича и его заключения несет в себе скрытые политические мотивы. Первый скрытый мотив объясняется созданием благоприятной и обещанной картинки "деолигархизации" перед обществом. Второй скрытый мотив заключается в невозможности работы Игоря Валерьевича над правовой стратегией по возврату национализированных у него активов. Возникло очень интересное совпадение, что только после заключения моего клиента украинские суды начали массово отказывать в исках по обжалованию национализации Укрнафты и Укртатнафты".

Дело Коломойского - что надо знать

Напомним, в сентябре Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (сейчас размер залога увеличен до 3,9 миллиарда гривень).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, которые просили уменьшить размер залога до начального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест. В то же время, суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр здравоохранения государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд гривень.

6 ноября Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание о рассмотрении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского по решению ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И. на бездеятельность Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении личного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривень.

23 ноября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала ПриватБанка Сергея Волкова на три месяца - до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативной определения залога 3 млрд 712 тыс. грн.