Законопроектом о мобилизации меняются положения относительно отсрочки мужчинам, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

Кабинет министров Украины в законопроекте о мобилизации 10449 предлагает изложить в новой редакции перечень лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Согласно ему, не будут подлежать отсрочке мужчины, имеющие долг по алиментам более, чем за 3 месяца, даже при наличии трех детей на иждивении.

Кроме этого, по-другому излагаются нормы о самостоятельном воспитании ребенка. Если сейчас отсрочку получают женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, то после изменений условиями будут – если второй из родителей такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим.

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Также исключается норма об отсрочке для лиц, имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

Законопроект о мобилизации - детали

Вечером Кабмин передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, освободить от военной службы людей с инвалидностью всех групп, а также исключить право на отсрочку от призыва госслужащих.

Также опубликован список ограничений, которые могут вводить против уклонистов. Среди них наложение ареста на банковские счета.

Согласно новому проекту закона о мобилизации, в Украине будут присылать повестки о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в электронный кабинет призывника.

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