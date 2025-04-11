Военнообязанный фактически попадает в розыск с того момента, когда он не явился по повестке в ТЦК и СП, подчеркнула эксперт.

Если военнообязанное лицо начало разыскивать ТЦК и СП, ему нужно туда лично явиться.

После того, как человек появится в ТЦК, основание для розыска исчезнет, об этом в комментарии УНИАН рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

По словам эксперта, личная явка в ТЦК - единственное основание, по которому военнообязанный гражданин может избавиться от статуса "В розыске".

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Когда человек попадает в розыск ТЦК?

Сейчас повестки от ТЦК и СП приходят военнообязанным мужчинам на "Укрпочту" заказным письмом. Когда работник почты получает заказное письмо, он делает сообщение в адрес адресата, что ему необходимо явиться в конкретное отделение "Укрпочты" для получения заказного письма. Если речь идет о повестке, то в сообщении будет идти речь о том, что получить нужно заказное письмо - повестку от ТЦК.

То есть получатель уже понимает, что его ждет повестка и для себя принимает решение - брать ее или не брать. Такое сообщение для человека будет лежать в почтовом ящике 30 дней. Если за заказным письмом никто не приходит, конверт с наклейкой "Укрпочты", к примеру, с надписями "адресат не явился", "отсутствие по адресу регистрации", "отказ от принятия", возвращается в ТЦК, которое его отправило, и по сути ТЦК уже получает возможность объявлять такое лицо в розыск.

Фактически лицо попадает в розыск с того момента, когда оно не явилось по повестке в ТЦК и СП. Когда повестка возвращается в ТЦК и СП, ТЦК получает право объявлять лицо в розыск путем направления соответствующего уведомления в полицию.

Во время действия военного положения, военнообязанные должны находиться по адресу своей регистрации или по месту пребывания, указанным в "Резерве" или в материалах их учетного дела, и, если будут изменения, они должны об этом сообщать в ТЦК и СП. Если же человека нет по указанному адресу, и повестка возвращается, то, по сути, появляется право на объявление в розыск, потому что военнообязанный отсутствует на месте.

Что делать, если военкомат подал в розыск, и как избавиться от такого статуса?

Военнослужащий может избавиться от статуса в розыске, лично явившись в ТЦК. Если гражданин не получил повестку и оказался в розыске, он может лично прийти в ТЦК и СП, которое его объявило в розыск, как правило, это то, на учете в котором он находится, чтобы разобраться с ситуацией.

Работник ТЦК должен объявить человеку основания, согласно которым его объявили в розыск, и вручить протокол о направлении повестки. Потом лицу могут вынести постановление и вручить протокол о привлечении к ответственности (за неявку по повестке предусмотрен штраф).

Если повестка была направлена не на тот адрес, по которому зарегистрирован военнообязанный, то есть ТЦК и СП допустило ошибку и направило ее по другому адресу, то ТЦК должен закрыть производство, не привлекать человека к ответственности, и соответственно в этот же день его работник - оператор, вносит информацию в базу "Обериг", и у человека должен исчезнуть статус "В розыске".

Если военнообязанный боится идти в ТЦК и СП, то он может обратиться к адвокату, и юрист имеет право сделать запрос в ТЦК с просьбой сообщить основания объявления в розыск своего клиента.

Как проверить, разыскивает ли ТЦК?

Военнообязанный может увидеть изменение своего статуса в приложении "Резерв+": у него будет высвечиваться красным уведомление о нарушении правил воинского учета.

Также информацию о розыске лица видят работники ТЦК и полиции, поскольку у них есть доступ к базе "Обериг", в которой эти сведения отображаются.

Когда снимают с розыска?

Порядком ведения воинского учета предусмотрено, что с розыска нужно снять лицо, которое лично появилось в ТЦК и СП. То есть, если военнослужащий сам появится в ТЦК, то основания для розыска исчезнут.

справка Екатерина Анищенко адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Адвокат юридической компании "Riyako&partners", заместитель председателя военного комитета Ассоциации юристов Украины, заместитель председателя Комитета АЮУ по гражданскому, семейному и наследственному праву. Специализируется на военном и гражданском праве, имеет значительный опыт взаимодействия с органами ТЦК и СП, службами по делам детей. Автор и лектор курсов для адвокатов по военному и семейному праву, эксперт в медиапространстве по законам национального телевидения.

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