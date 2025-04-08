Адвокат пояснил, что ТЦК уже поняли примерное количество военнообязанных, которые не уточнили и не обновили данные.

В Украине ТЦК начали чаще штрафовать за нарушение мобилизационного законодательства и за нарушение правил воинского учета

Об этом сказал адвокат Роман Кичко в эфире Украинского радио. "Это правда. ТЦК начали чаще штрафовать за нарушение мобилизационного законодательства и за нарушение правил воинского учета. Потому что все разобрались, как работает данная процедура", - назвал причину специалист.

Адвокат пояснил, что ТЦК уже поняли примерное количество военнообязанных, которые не уточнили и не обновили данные. И на основе этого формируется определенная практика, при которой накладываются штрафы.

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При этом, существенных изменений в вопросе наложения штрафов законодательство не претерпело, но сейчас на подписи у президента Украины новый законопроект, который будет регулировать уплату штрафов. Этот законопроект касается возможности уплаты штрафов с 50-процентной скидкой. Когда лицо признает, что совершило правонарушение, например, нарушение правил воинского учета, пишет соответствующее заявление на ТЦК, подтверждающее, что постановление о наложении штрафа в случае его вынесения, не будет им обжаловаться, лицу дается возможность оплатить этот штраф со скидкой 50%, не будучи даже присутствующим в ТЦК.

Кичко подчеркнул, что наложение штрафа - это право ТЦК. И здесь все зависит от них, выявили ли они это правонарушение, действительно ли они видят в нем наличие состава административного правонарушения. Адвокат отметил, что нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства предусматривает административную ответственность.

"Однако, всегда ли она наступит, зависит от ТЦК", - констатировал специалист.

Но, как отметил адвокат, есть несколько статей Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые предусматривают меру ответственности. Это ст. 210 о нарушении правил воинского учета, 210 с примечанием 1 - за нарушение мобилизационного законодательства, 211 за порчу или потерю военно-учетных документов.

"Из моей практики могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев ТЦК не различают ст. 210 и 210 с примечанием 1. В большинстве случаев накладывается штраф именно за нарушение мобилизационного законодательства, даже если было нарушение правил воинского учета. Я считаю, что с юридической точки зрения это некорректно, но, будем откровенны, даже суды не обращают на это внимание. Вопрос в том, законный штраф или нет", - подчеркнул адвокат.

Работа ТЦК

В феврале стало известно, что ТЦК и ВВК хотят серьезно наказывать за нарушение прав человека. В частности, депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Совет будет реагировать на нарушения прав человека, которые, "хоть и не являются массовыми, но имеют место и вызывают широкий общественный резонанс".

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