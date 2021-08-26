Приезд Александра Малинина в Болград стал причиной скандала в сети.

В Одесской области разгорается новый скандал. На юбилей города Скадовск власти привезли российского певца, это понравилось не всем. Пользователи Сети осудили выбор политиков и отметили, что артист из РФ - не лучший вариант для праздника в Украине.

Пользователи Facebook осудили бывшего главу Одесской ОГА Николая Скорика и заместителя главы облсовета Вадима Шкваровского из-за того, что те привезли Александра Малинина на юбилей Скадовска.

25 августа, в день города Скадовска, на концерте выступил российский артист Александр Малинин. Политики остались довольны праздничным мероприятием и похвастались фото с певцом из РФ.

"Приятным завершением концертной программы стало выступление Народного артиста Украины - Александра Малинина!" - сообщили чиновники Скорик и Шкваровский на своих страницах в Facebook.

Читайте такжеНа квартиру депутата наложили арест за "оскорбление полицейского"Многие пользователи не оценили выбор чиновников, которые позвали на праздник артиста именно из России. Помимо этого, некоторые комментаторы указали на то, что Малинин уже потерял свою популярность и мало кому интересен.

"Кобзона не хватает", "Наверное на распродаже по акции взяли))) Малинина берешь, Газманов в нагрузку!!!", "До чего дошёл Малинин, для своей Эммочки собирает деньги в Болградец", "Из нафталина достали или из музея мадам Тюссо" - написали возмущенные украинцы.

Сам Малинин не является "запрещенным" артистом в Украине и нередко приезжает в страну с концертами. Однако его сын Никита Малинин неоднократно посещал оккупированный Россией Крым и даже был внесен в список на сайте "Миротворец".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Лободу и Лорак захейтили в сети за поздравления с Днем Независимости Украины.

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Автор: Полина Кузенко