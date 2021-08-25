Опальные певицы нарвались на жесткую критику.

Опальные певицы Светлана Лобода и Ани Лорак поздравили в Instagram украинцев с Днем Независимости страны. При этом пользователи сети сочли это лицемерием, так как артистки покинули свою родную страну ради заработка в стране-агрессоре РФ.

"С Днём Рождения, моя любимая Украина! Пусть на земле твоей живут самые счастливые люди", - написала Лобода.

К поздравлениям присоединилась и Ани Лорак, которая лаконично написала: "С днем рождения, Украина".

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Украинцы написали, что с такими дочерьми, как Лобода и Лорак, и врагов не нужно.

"Но вы в России", "Едь, животное, назад в Москву", "Не забыла еще украинский, но уже не впечатляет", "Смешно твое поздравление. Ты не любишь Украину", "А тебе то что?", - пишут пользователи сети в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич