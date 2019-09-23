Князев прокомментировал сообщение о "задержании" его экс-жены на границе с Польшей

Руководитель Нацполиции уверяет, что «это ложь, не имеющая ничего общего с реальностью».

Руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев назвал дезинформацией сообщения в средствах массовой информации о задержании его бывшей жены на границе с Евросоюзом со значительной незадекларированной суммой наличных денег.

Об этом Князев сообщил на своей странице в Facebook.

«Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки. Средства массовой информации мгновенно распространили «новость» о перевозке ею чуть ли не мешков с деньгами. Это ложь, не имеющая ничего общего с реальностью», - сказал он.

«Госпожа Князева является сотрудницей крупной строительной компании «Атлант» со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате операции по продаже торгового помещения в центре столицы», - написал Князев.

Читайте такжеЭкс-нардепа Жеваго вызывают в ГБР для вручения подозрения

По его словам, конечно, операция оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплачены налоги.

«Но имеющегося пакета документов относительно задекларированных денег польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан. В это время в автомобиле находились украинский и европейский партнеры господина Кагана, а также наемный работник фирмы - госпожа Князева, которая работает в компании не первый год», - отметил руководитель Нацполиции.

«Предвидя вопрос - никаких ценностей у гражданки Князевой не изымали. При себе в дамской сумочке у нее были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей», - добавил Князев.

Как известно, в СМИ появилась информация, что бывшую жену Князева задержали на польской границе при попытке провезти незадекларированные 650 тыс. евро.