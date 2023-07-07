Никто другой из судей от исполнения своих обязанностей не отстранен, говорит новый глава учреждения.

Верховный суд продолжает нормально работать после ареста его теперь уже бывшего главы Всеволода Князева, кворум для работы Большой палаты суда есть. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказал новый председатель Верховного суда Станислав Кравченко.

Комментируя информацию о том, что после следственных действий с Князевым "меченые" купюры были найдены у трех судей, которые затем ушли в отпуск, Кравченко отметил, что направил все свои усилия на стабилизацию работы суда в сложившихся условиях.

"Многое удалось. Состоялись назначения по аппарату (суду – УНИАН), все суды сформированы. Избран председатель Кассационного уголовного суда-должность, которую я ранее занимал. Сформированы палаты, где были вакансии, в том числе в Большую палату. Все организовано, все работает", - сказал он.

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В то же время Кравченко отметил, что "остается проблемной работа Большой палаты". "Но она выглядит таким образом, что кроме Князева, никому подозрение не предъявлено и никто из судей от своих обязанностей не отстранен", - сообщил председатель суда.

Он также отметил, что у него нет правовых оснований не допускать судей к работе. "Это (может сделать – УНИАН) только следствие по согласованию с Высшим советом правосудия. То есть ситуация фактически не изменилась", - сказал Кравченко.

Говоря о том, что "были на определенных телеграм-каналах вбросы в отношении двух судей, трех судей, - мне об этом ничего не известно". "Я думаю, что даже тот, кому это известно, этого пока не озвучит, потому что это тайна следствия", - отметил председатель суда.

Также говоря о Большой палате Верховного суда, Кравченко рассказал, что там один или двое судей находятся в длительном отпуске, одна судья болеет, один судья ушел в отставку, а еще одна судья подала в отставку.

"Но причины и связывать с теми вещами я не могу... очевидно, проблема остается. И я так понимаю, что она либо будет решена, если следствие кому-то предъявит претензии, либо если на законодательном уровне. Если вы обратили внимание, то в озвученном по решению Совета национальной безопасности и обороны тоже есть упоминание об упорядочении работы Большой палаты", - отметил он.

Кроме того, на вопрос, есть ли сейчас кворум для работы Большой палаты, председатель суда сказал: "Да, кворум для работы есть. Поскольку все появившиеся вакансии - были избраны новые судьи, председатель Верховного суда входит по должности в Большую палату".

Как сообщал УНИАН, 15 мая глава Верховного суда Всеволод Князев и адвокат Олег Горецкий были задержаны при передаче взятки, общая сумма которой достигала около 2,7 млн долларов. После этого Князева сняли с должности председателя суда, а Высший антикоррупционный суд взял его под стражу с альтернативой залога в 107 млн грн. 31 мая размер залога для Князева был уменьшен до 75 млн грн.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое в частности предлагает усилить ответственность за коррупцию в судах.

Так, СНБО, в частности предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, чтобы усилить ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия, предусмотрев за это заключение от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Также предлагается внести изменения в законы Украины "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" относительно, среди прочего, усовершенствования порядка избрания судей Верховного суда в Большую палату ВС и введения механизма их отзыва собранием судей соответствующих кассационных судов.

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