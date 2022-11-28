По словам Виталия Кличко, в Киеве многие школы и детские сады прошли термосанацию, оснащены генераторами и уже готовы работать как пункты обогрева.

Сегодня нужно работать единой командой, а не заниматься "политической толкотней".

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью "РБК-Украина", комментируя ситуацию с "пунктами несокрушимости".

По его словам, в Киеве многие школы и детские сады прошли термосанацию, оснащены генераторами и уже готовы работать как пункты обогрева.

Видео дня

"У нас есть достаточное количество школ и детских садов, которые прошли термосанацию, то есть соответствующие ремонты по утеплению. Они уже готовы как пункты обогрева. В этих заведениях есть большие спортивные залы, столовые, актовые залы. И каждое из этих сооружений может принять большое количество людей. Они находятся почти в каждом микрорайоне нашего города. Есть 500 генераторов для работы этих пунктов. Будут еще 12 передвижных модульных котельных, заказанных нами специально под пункты обогрева. Но тема уже, к сожалению, политически окрашена. Несмотря на нынешнюю ситуации, вокруг нее начались политические баталии", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что сейчас работают 430 таких пунктов, где люди смогут получить необходимые услуги – тепло, воду, телекоммуникации, связь, справку. А на случай чрезвычайной ситуации будет развернуто еще более 100 пунктов обогрева. И попросил киевлян на экстренный случай заранее получить информацию, где находится ближайший пункт обогрева. Такая информация есть на интернет-ресурсах и в "Киеве Цифровом".

Также Виталий Кличко призвал не манипулировать вопросом пунктов обогрева.

"Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это бессмысленно. Мне есть чем заниматься. Но уже говорил и повторю еще раз: манипулировать не позволю. Потому что мне депутаты от партии власти, когда их встречаю во время объезда и проверки пунктов в лицо говорят, что все в порядке с пунктами, а потом делают посты под копирку, что все плохо. Это дико выглядит. И для киевлян. И для иностранных партнеров. Украинцы нуждаются в единой команде, а не политической толкотне", - подчеркнул Кличко.