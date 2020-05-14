Украинская радиостанция выпустила ремикс на песню "Пливе кача" - в сети волна возмущения

После сотен гневных отзывов радиостанция удалила ремикс и извинилась.

Популярная украинская радиостанция Kiss Fm опубликовала ремикс на траурную песню, посвященную Небесной сотни, "Пливе кача".

На это обратили внимание пользователи соцсети, а потом об этом сама радиостанция сообщила на своей официальной странице в Facebook.

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"Радиостанция Kiss FM благодарна вам за внимание к нашему эфиру и за ваше неравнодушие. Как мы увидели, ваша реакция на песню "Пливе кача" оказалась неоднозначной. Мы вас услышали и поэтому убрали ее из эфира. Еще раз хотим подчеркнуть — мы не хотели никого обидеть. И просим прощения у всех, чьи чувства задели. Хотя, как мы считали, песня создана в минорной стилистике, как и положено в этой ситуации", - говорится в сообщении.

"Мы всегда помним о наших героях и уважаем каждого из них и их родных. Благодарны за вашу реакцию и комментарии", - добавила радиостанция.

В сети — волна гневных комментариев: "Вам под "Пливе кача" потанцевать захотелось?", "Позор!", "Моральные уроды", "Как такое вообще могло прийти в голову?", "Это дно", "Как вам не стыдно?".

"Пливе кача по Тисині..." — тоскливая украинская народная песня. Стала известной после ее исполнения во время реквиема по погибшим участникам Революции Достоинства.