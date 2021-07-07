Украина получит 130 новых грузовых электрических локомотивов производства французской компании Alstom.

Офис Президента Украины совместно с Министерством инфраструктуры работают над решением главных проблем Укрзализныци, таких как тарифная политика и отсутствие в парке компании современного подвижного состава.

Об этом заявил координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".

"Я думаю, что в течение месяца (может, чуть больше) будет много новостей о тарифной политике от Укрзализныци. Не на пассажирские, а именно на грузовые перевозки", - сказал он.

Кроме того, Украина получит 130 новых грузовых электрических локомотивов производства французской компании Alstom, из них 80 - двухсистемных (для разных систем электротока). Соответствующее соглашение с правительством Франции было ратифицировано 1 июля в Верховной Раде.

"В таком количестве уже давно никто не видел обновление подвижного состава Укрзализныци. Большинство электротяги, которая сейчас есть, - с 70-80-х или 90-х годов", - сообщил Тимошенко.

"Для чего мы это делаем? Для того чтобы Укрзализныця быстрее обрабатывала все грузовые перевозки, чтобы не было проблем вообще с наличием тяги. И для того, чтобы мы могли увеличивать и улучшать экономическую составляющую Укрзализныци", - резюмировал заместитель главы ОП.

Напомним, в этом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовало обновление авиаинфраструктуры украинских регионов. В ближайшие годы планируется капитально отремонтировать или построить 16 региональных аэропортов. По словам Кирилла Тимошенко, один из них, аэропорт в Кривом Роге, может быть завершен уже к концу 2022 года.

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Автор: Иван Бойко