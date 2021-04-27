По информации КГГА, прививки граждан старше 65 лет в городе начнутся с 28 апреля.

Столица получила 35 тыс. 600 доз вакцины AstraZeneca, предназначенных для прививки людей старше 65 лет и граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации согласно дорожной карте Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

Для записи на прививку киевляне старше 65 лет могут обращаться к врачу, с которым подписана декларация, а в случае ее отсутствия - в центр первичной медико-санитарной помощи по месту жительства.

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В КГГА отмечают, что прививки от COVID-19 граждан старше 65 лет в городе начнутся с 28 апреля.

Для обеспечения процесса вакцинации подготовлено 85 дополнительных пунктов прививки на базе ЦПМСП и 15 мобильных бригад, из которых 12 обучены работать с вакциной AstraZeneca и CoronaVac и 2 - с вакциной Pfizer. Еще одна бригада - резервная.

Для увеличения количества прививок в сутки в столице дополнительно открыто еще 13 пунктов вакцинации. Их общее количество для работы на третьем этапе составит 98.

Вакцинация в Киеве: как проходит

В Киеве процесс вакцинации от COVID-19 начался вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения, 25 февраля.

Первым вакцинированным стал заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

22 апреля директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург заявила о 46 тысячах 548 уже иммунизированных киевлян. По ее словам, вакциной AstraZeneca (Covishield), которой столица получила от Минздрава 42 тыс. 600 доз, вакцинированы более 19 тыс. 600 медицинских работников, 1 тыс. 220 социальных работников, более 2 тыс. 800 военных в зоне проведения операции Объединенных сил, около 5 тыс. 500 человек старше 80 лет, 2 тыс. 388 работников критически важных структур, людей в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями и др.

Вакциной CoronaVac (Китай), которой Киев получил 17 тыс. 200 доз и вакцинация которой началось 15 апреля, по состоянию на 21 апреля привито 3 тыс. 424 человека. CoronaVac используется для вакцинации маломобильных лиц, учителей, задействованных в проведении внешнего независимого оценивания, паралимпийцев, работников Министерства внутренних дел.

В рамках Международной программы COVAX Киеву выделено 4 тыс. 680 доз вакцины Pfizer, которые должны поступать партиями. 17 апреля столица получила первые 1 тыс. 117 доз. Эта вакцина используется прежде всего для прививки жильцов и работников интернатов для пожилых людей. По состоянию на 22 апреля было привито 546 человек, что составляет 25% от общего планового количества.

По словам Гинзбург, Департамент здравоохранения согласовал поставку Киеву 35 тыс. 600 доз вакцины производства AstraZeneca.

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Автор: Денис Прядко