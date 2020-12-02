Пенсия - не приговор, а лишь начало новой жизни. Это доказывает своим примером киевлянка Татьяна Силенко, которая в свои 61 является активной геймершой и постоянно участвует в киберсоревнованиях.
Читайте такжеЖитель Черкасс смастерил авто из деталей генератора, огнетушителя и "Жигулей" (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Ещё полтора года назад женщина не знала ничего о компьютерных играх, пока однажды не услышала о наборе в команду геймеров Аgeless shooters.
Первая в Украине команда геймеров из пенсионеров обучалась в течение нескольких месяцев. Вскоре они провели игру со шведской командой и победили их со счетом 16:1.
По словам Татьяны, больше всего ей нравится Автомат Калашникова и винтовка с прицелом ПУ.
Она советует другим пенсионерам вставать с дивана и смотреть, сколько в мире есть интересного.
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