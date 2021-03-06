Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег.
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Как сообщает Радио "Прага", по словам пресс-секретаря Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослава Ибегея, передача украинцев состоялась в начале марта.
"По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников, действующих во многих странах. Группа была выявлена полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двое украинцев, предположительно, были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. В настоящее время оба находятся в США.
По словам Ибегея, им грозит до 20 лет лишения свободы.
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