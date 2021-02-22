По его словам, ответ будет включать "микс инструментов виданных и невиданных" и подчеркнул, что "это будут не просто санкции".

Россия получит ответ на кибератаку SolarWinds в течение "недель, а не месяцев".

Читайте такжеЧерногория начала вакцинацию российским "Спутником V"Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS, пишет Радио Свобода.

Он отметил, что ответ будет включать "микс инструментов виданных и невиданных" и подчеркнул, что "это будут не просто санкции".

"Мы в процессе работы над этим, и мы обеспечим, чтобы Россия поняла, где Соединенные Штаты проводят линию", – сказал Салливан.

Хакерская атака в США: что было раньше

13 декабря 2020 года издание Reuters сообщило, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.

14 декабря Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины предупредил о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США.

Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Пострадали почти все государственные учреждения США.

Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со Службой внешней разведки РФ.

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Автор: УНИАН