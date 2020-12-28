В проекте повестки дня сессии вопрос об увековечении памяти Кернеса значится первым.

Харьковский городской совет соберется 30 декабря на внеочередную сессию, чтобы увековечить память мэра Геннадия Кернеса.

Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

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В проекте повестки дня сессии вопрос об увековечении памяти Кернеса значится первым.

Также депутаты планируют внести изменения в бюджет Харькова, утвердить регламент городского совета восьмого созыва. Всего в проекте повестки дня внеочередной сессии - 21 вопрос и "Разное".

Смерть и похороны Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря Кернеса похоронили в Харькове. До этого прошла церемония отпевания мэра Харькова в Благовещенском соборе и прощание в одном из театров города.

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Автор: Светлана Макринская