По мнению президента, Украина не может постоянно пребывать "в напряженном формате ограничений".

Президент Владимир Зеленский пообещал отменять «любые запреты» в Украине для тех, кто вакцинируется или переболел COVID-19.

Читайте также"Украинцы – не кролики": Зеленский объяснил отказ закупать российскую вакцину от коронавирусаОб этом глава государства заявил во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» 8 февраля.

«Мы будем как государство отменять любые запреты, особенно для людей, которые вакцинируются или переболели COVID-19. И это правильно. Потому что мы не можем постоянно быть в напряженном формате ограничений», - заявил Зеленский.

Вакцина для Украины: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Первоначально будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

Сегодня, 8 февраля, Зеленский заявил о намерении сделать прививку от COVID-19, чтобы на личном примере показать людям, что вакцинация важна, безопасна и необходима.

Коронавирус в Украине: последние новости

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Автор: Катерина Шварц