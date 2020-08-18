Не родители: в МОН рассказали, кто должен обеспечивать детей и работников детсадов масками

При благоприятной эпидситуации детские сады в новом учебном году будут работать в обычном режиме, создав максимально безопасные условия для воспитанников и работников.

Государственный эксперт Директората дошкольного, внешкольного и инклюзивного образования Министерства образования и науки Украины Анна Грищенко отметила, что обеспечивать детей и работников детсадов средствами защиты должны учредители заведений, а не родители.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время всеукраинской конференции на тему: "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021", отвечая на вопрос, должны ли родители закупать все материалы для создания безопасных условий для их детей в заведениях дошкольного образования в условиях пандемии.

Грищенко заметила, что большинство детских садов в Украине находятся в коммунальной собственности.

"Поэтому обеспечение этих садов и других относится к компетенции учредителей этих заведений. Поэтому именно учредители заведений дошкольного образования должны обеспечивать заведения всеми необходимыми средствами безопасности: масками, антисептиками и другими необходимыми материалами в этот период", - отметила она.

Грищенко также отметила, что организация деятельности учреждений дошкольного образования в новом учебном году будет зависеть от эпидемической ситуации в стране в целом и в отдельных регионах в частности.

"При благоприятной ситуации заведения будут работать в обычном для них режиме, создав максимально безопасные условия для воспитанников и работников", - отметила эксперт.

Как работают детские сады во время карантина

22 мая Министерство здравоохранения утвердило перечень рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования.

На период карантина в детских садах запрещено использование: многоразовых полотенец; мягких игрушек; ковров с длинным ворсом; уличной обуви в помещениях; проведение массовых мероприятий с участием детей более чем одной группы и с участием зрителей.

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Автор: Таня Поляковская