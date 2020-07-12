Календарь событий: истории Букингемского дворца и "бренда" Hollywood, апокалипсис в Альпах, кошмар пожара в Риме, Парижское метро и как шоумен Рейган открывал Диснейленд

13 июля

В понедельник нет официальных международных праздников, но день богат значимыми историческими датами. Так, 13 июля 1837 года королева Виктория первой из английских монархов поселилась в Букингемском дворце. Первоначально он был известен как дом Букингема в Лондоне, построенный для герцога Букингемского в 1703 году. В 1762 году его приобрел король Георг III для своей частной резиденции, поскольку Сент-Джеймский дворец перестал устраивать его и размерами, и отделкой. В течение последующих лет архитекторы построили три дополнительных флигеля вокруг центрального двора. Но дворец был официально объявлен главной резиденцией британских монархов при вступлении на престол королевы Виктории в 1837 году. В ее правление были сделаны последние большие дополнения, строительство еще одного флигеля, перенесение бывшего парадного входа, Мраморной арки, на нынешнее место возле Ораторского уголка в Гайд-парке. В настоящее время дворец включает в себя 600 комнат, занимает территорию 20 гектаров, из которых 17 гектаров - сад. Здесь расположена огромная картинная галерея с полотнами Рембрандта, Рубенса и других живописцев. В коллекции находятся также французский севрский фарфор, французская и английская мебель. На два месяца (август и сентябрь) королева покидает Букингемский дворец. В это время парадные покои дворца открыты для посетителей. Когда же королева находится во дворце, то на крыше поднят королевский флаг. Дворец охраняет Придворный дивизион, состоящий из полка гвардейской пехоты и Королевского конногвардейского полка. Каждый день в 11:30 с апреля по август проходит церемония смены караула - одна из самых знаменитых церемоний в Лондоне, привлекающая множество туристов.

В 1871 году в этот день в лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек. Ее организатором стал Гаррисон Уэйр – известный иллюстратор-анималист и знаток кошачьей братии. Уэйр разработал концепцию выставки, ее регламент, впервые определил стандарты пород, ввел градацию по окрасам и длине шерсти. Всего на шоу демонстрировались 170 кошек 25 пород и даже один инвалид – дикий шотландский кот, в «боях» утративший лапу. Жюри состояло из самого Уэйра, его брата Джона, а также биолога-любителя священника Джона Макдоналда. На следующий день все лондонские газеты писали об успехе выставки, а картинки кошек потеснили в газетах репортажи о скандалах в высшем свете. В 1887 году в Англии был организован первый клуб любителей кошек, который существует и поныне. Он называется «Национальный клуб любителей кошек». Позднее была создана европейская организация «Международная федерация любителей кошек».

13 июля 1923 года на склоне горы Маунт-Ли над калифорнийскими холмами появилась надпись Hollywood. Первоначально было написано Hollywoodland, это была реклама нового жилого района. «Роспись» горы обошлась ее заказчику, издателю «Лос-Анджелес таймс» Гарри Чандлеру, в 21 тысячу долларов. Ночью она подсвечивалась электрическими лампочками, днем белые буквы были видны с 40-километрового расстояния. Изначально планировалось сохранить рекламу в течение полутора лет, но излюбленную туристами надпись оставили и по истечению этого срока. В 1949 году ее подреставрировали, но 4 последние буквы удалили. И все потому, что к тому времени Hollywood уже превратился в символ Лос-Анджелеса и киноиндустрии. Заботу о надписи взяла на себя Торговая палата Голливуда. В 1973 году надпись провозгласили национальным историческим памятником. К концу 1970-х она обветшала - в 1978 году буквы были демонтированы. В том же году благотворительный фонд, который возглавлял основатель журнала «Playboy» Хью Хефнер, собрал средства на капитальный ремонт достопримечательности. Нынешняя надпись, появившаяся в ноябре 1978 года, состоит из белых букв 15-метровой высоты и 12-метровой ширины. На изготовление каждой ушло 27,5 тысячи долларов. С тех пор все реставрационные работы выполняются на частные пожертвования.

В 1923 году английский парламент одобрил закон, запрещавший продажу алкоголя лицам моложе 18 лет.

В 1938 году в Бостоне открылся первый в мире телетеатр. Сеанс, длившийся 45 минут, стоил 25 центов, зал был рассчитан на 200 зрителей. Само театральное представление шло этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения.

В 1949 году в этот день Папа римский Пий XII объявил, что любой католик, сознательно и добровольно вступивший в ряды компартии или иным образом поддерживающий ее, будет отлучен от церкви.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - Международный день купания нагишом, День поиска за углом и Международный день головоломки.

Именины у Петра, Андрея, Иакова, Ивана, Филиппа, Фомы, Матфея, Фаддея, Степана, Софрония и Михаила.

14 июля

Во вторник - годовщина начала французской буржуазной революции, которая потрясла мир, - День взятия Бастилии. Причиной осады крепости стали слухи о решении короля Людовика XVI разогнать образованное 9 июля 1789 года Учредительное собрание. Возмущенные парижане, вооружившись тем, что в руки попало, 14 июля 1789 года вышли на улицы и двинулись к Бастилии, которая была символом всевластия королей. Штурм крепости длился около четырех часов. Ворвавшись в нее, толпа растерзала начальника гарнизона и стала рушить «обитель зла». Узники – их было семеро – четыре фальшивомонетчика, двое психически больных и один убийца - были выпущены на свободу. Король согласился на уступки. Но на следующий день официально постановил снести Бастилию. Битый камень пошел на сувениры, а каменные блоки послужили для строительства моста Конкорд. За 400 лет среди узников Бастилии было немало знаменитых людей - Франсуа Ларошфуко, Пьер Бомарше, дважды посидел в крепости Вольтер. Падение Бастилии воспринималось как торжество революции и стало обрастать легендами. Начиная с 1880 года, годовщина взятия Бастилии празднуется французами как национальный праздник.

В 1894 году во Львове прошел первый на территории современной Украины футбольный матч. Команды из Львова и Кракова провели на поле 7 минут - до первого гола.

В 1952 году американская компания «Дженерал моторс» объявила, что приступает к установке в машинах первых в мире кондиционеров.

В 1976 году в Канаде была отменена смертная казнь.

Неофициальные праздники - День беспорядка и Международный день небинарных людей.

Именины у Ангелины, Дамиана, Аркадия, Петра, Алексея и Павла.

15 июля

В среду - Всемирный день навыков молодежи. Он учрежден ООН в декабре 2014 года. Идея установления Дня принадлежит представителям Шри-Ланки в Организации, которые на очередном заседании Генассамблеи выразили обеспокоенность по поводу роста и масштабов безработицы среди молодежи. По данным Международной организации труда, количество безработных в мире достигло рекордных 197 млн человек. Это 6% трудоспособного населения планеты. Доля безработной молодежи составляет на сегодня около 15% и это, по мнению экспертов МОТ, представляет собой «серьезную, глобальную проблему».

В Украине – «День украинских миротворцев», учрежденный постановлением Верховной Рады в 2013 году. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Есть в среду и памятные даты. К примеру, 15 июля 1783 года французский артиллерийский офицер, инженер-самоучка маркиз Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д'Аббан испытал на реке Соне близ Лиона первый в истории пароход. Он был с водоизмещением 182 тонны, двигатель - одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Пароход двинулся против течения, но через 365 метров пути был вынужден причалить к берегу. Паровая машина разбила судно. Потом об идее забыли, но разработки велись. Результатом технического азарта инженеров стали начавшиеся в 1816 году регулярные рейсы паровых судов по европейским водным просторам. Но скептики мало верили в будущее этой техники. В серьез восприняли паровую машину, когда она успешно выдержала поход через Атлантический океан. Но еще долгое время на паровых судах – на всякий случай - оставались паруса.

В 1965 году в этот день Конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

В 1975 году начался уникальный космический эксперимент стыковки кораблей на орбите. С космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде поднялась ракета «Сатурн 1-Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Все состоялось 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через три часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой: «Glad to see you». «Привет, рад тебя видеть», – ответил Стаффорд по-русски. Затем они обнялись. Так весь мир увидел по трансляции «конец холодной войны». Русские и американцы, проведя вместе почти два дня, расстались. Оба экипажа потом благополучно вернулись на Землю. «Союз» спустился на парашюте, «Аполлон» приводнился. Эта история закончилась хорошо, а вот «холодная война», на самом деле, продолжилась.

Неофициальные праздники - День смотрения на фонари и День рисования углем.

Именины у Иувеналия и Арсения.

16 июля

В четверг в Украине отмечается профессиональный праздник - День бухгалтера. Его дата связана с принятием 16 июля 1999 года закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Сначала он отмечался федерацией аудиторов и бухгалтеров неофициально. Но 18 июня 2004 года указом президента День бухгалтера был установлен официально. А 20 апреля 2018 года опять-таки указом главы государства, ввиду внесения изменений в закон о бухучете, праздник переименовали в День бухгалтера и аудитора. К слову, Международный день бухгалтера отмечается 10 ноября.

16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (штат Нью-Мексико) был произведен первый наземный атомный взрыв. Вспышка от него была видна на расстоянии 290 км, а звук был слышен до 160 км. Уже в августе 1945 года впервые в истории человечества было применено ядерное оружие – две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки, которые превратились в пепел, пострадали более 200 тысяч человек.

В 1965 году при участии президентов Франции и Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата был торжественно открыт автомобильный туннель под Монбланом – самой высокой вершиной Альп (4807 м), который связал два курортных центра: итальянский Курмайор и французский Шамони. На строительство туннеля ушло 8 лет. Его длина 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Он расположен на высоте 1 километра 274 метров с французской стороны и 1 километра 381 метра с итальянской. Высота скалы над туннелем превышает два километра. Но к 1999 году туннель перестал соответствовать нормам безопасности, что привело к трагедии: 24 марта 1999 года в туннеле загорелся грузовик, все остальные машины оказались запертыми в огненном кошмаре. Температура в туннеле достигла 1000 градусов – плавилась стальная арматура креплений и бетонные перекрытия. В результате этой катастрофы, которой дали название «Апокалипсис в сердце Монблана», погибли более 40 человек. Туннель закрыли, он заработал после ремонта и модернизации только в марте 2002 года, но периодически движение в нем грузовых авто запрещается.

В 1999 году Джон Фицджеральд Кеннеди младший, его жена Кэролин и сестра жены погибли в авиакатастрофе. Самолет, за штурвалом которого был Джон, упал в Атлантический океан у берегов Массачусетса.

Неофициальные праздники - День вкусной еды, кстати, в Украине – День дыни, День рисования на асфальте и Всемирный день змеи.

Именины у Филиппа, Анатолия, Василия, Константина и Александра.

17 июля

В пятницу - Всемирный день международного уголовного правосудия, или День международного правосудия. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1998 году был принят Римский статут – договор, который лег в основу создания Международного уголовного суда. Статут стал разрабатываться с декабря 1948 года, когда Генеральная Ассамблея ООН утвердила Конвенцию о предупреждении преступлений, связанных с геноцидом. Официально Римский статут был принят только полвека спустя. Полноценно он вступил в силу 1 июля 2002 года, после того, как 60 государств стали его участниками посредством ратификации или присоединения. Сегодня МУС – независимый международный постоянно действующий судебный орган, который не входит в официальные структуры ООН. Юрисдикция суда включает преступления геноцида и против человечности, а также военные преступления, совершенные после 1 июля 2002 года. Кроме того, с 2010 года МУС вправе осуществлять преследование лиц, ответственных за преступления агрессии. Главная миссия МУС – гарантия неизбежности наказаний за самые тяжелые преступления. МУС находится в Гааге. Участниками Римского статута являются 122 государства. Еще 37 стран подписали Римский статут, но пока не ратифицировали его. В их числе - Украина. За годы российской агрессии наша страна подала в международные суды ряд исков против РФ, в том числе в Международный уголовный суд.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года «красными советами» было совершено кровавое преступление, потрясшее мир. Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, их пятеро детей, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны в «Доме особого назначения» – особняке Ипатьева в Екатеринбурге. Тех, кто не был убит выстрелом сразу, закололи штыками. Даже любимую собачонку прибили прикладом. В 1981 году все члены царской семьи были канонизированы православной церковью, они были признаны жертвами политических репрессий и реабилитированы в 2008 году. А 17 июля 1998 года останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

17 июля - День рождения Диснейленда. Парк для ребятишек был открыт в 1955 году в штате Калифорния, городе Анахайм. Идея пришла в голову выдумщику и крупному бизнесмену, отцу двух дочек Уолту Диснею. Проект обошелся ему в 17 миллионов долларов. Кстати, ведущим церемонии открытия Диснейленда, в которой приняли участие более 30 тысяч человек, был на то время успешный шоумен Рональд Рейган, который в последствии стал президентом США.

В 1986 году во время телемоста Ленинград-Бостон (во время перестройки американо-советских подобных проектов была масса), в советской студии прозвучала «крылатая» фраза - «У нас секса нет…».

Неофициальные праздники - День дарения подарков, Всемирный день эмодзи (символов, смайликов), Международный день фиргун (похвалы).

Именины у Андрея, Марфы, Ольги, Дмитрия, Феодота, Марии, Богдана, Алексея, Татьяны, Анастасии, Михаила, Николая и Александры.

18 июля

В субботу - Международный день Нельсона Манделы. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2009 году в честь дня рождения одного из самых известных борцов с режимом апартеида, расовой дискриминацией в Южной Африке. Во время апартеида Мандела был одним из самых известных активистов в борьбе за права человека, за что 26 лет отсидел в тюрьме. В 1990 году он был освобожден, а в 1993 году был удостоен Нобелевской премии мира. Спустя год, весной 1994 года, состоялись первые в Южной Африке всеобщие выборы с предоставлением избирательных прав всем жителям страны. По их результатам Мандела стал президентом ЮАР и первым чернокожим человеком, занявшим этот пост. Нельсон Мандела умер 5 декабря 2013 года на 96-м году жизни в своем доме в пригороде Йоханнесбурга в кругу семьи. Похороны прошли в родовой деревне Цгуну 15 декабря 2013 года. 2 февраля 2014 года состоялось публичное оглашение завещания Манделы. Состояние составило 46 млн рандов (4,13 млн долларов). В наследство также входили два дома в Йоханнесбурге и Восточно-Капской провинции, а также доходы от написанных книг.

В ночь с 18 на 19 июля 64 года произошел один из самых страшных пожаров в истории Рима. К утру пламенем была охвачена большая часть города. Множество великолепных храмов, дворцов и общественных сооружений превратилось в руины, сотни горожан погибли, повсюду царила паника. В те дни в Риме разошлись слухи, что он был подожжен по приказу императора Нерона, который задумал «расчистить» столицу для дальнейшей грандиозной перестройки. Согласно легендам, когда императору рассказали о пожаре, он выехал в сторону Рима и наблюдал за всем с безопасного расстояния. При этом Нерон был одет в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои. Пожар бушевал пять дней. Как результат - полностью выгорели четыре из четырнадцати районов города, а еще семь сильно пострадали. Нерон якобы открыл для оставшихся без крова людей свои дворцы, а также предпринял все необходимое, чтобы обеспечить снабжение города продовольствием и избежать голодных смертей среди выживших. Но обезумевший от горя народ потребовал расправы над виновниками несчастья. Император, недолго думая, обвинил в произошедшем недавно возникшую в городе христианскую общину, спровоцировав, таким образом, первые в Римской империи гонения христиан. Чтобы восстановить город, требовались огромные средства. Провинции империи были обложены единовременной данью, что позволило в сравнительно короткие сроки отстроить столицу заново. В память о пожаре император заложил «Золотой дворец Нерона», который, к сожалению, не был достроен. Этот комплекс до сих пор является самой большой из всех монарших резиденций, построенных в Европе, а в мире уступает лишь «Запретному городу» – резиденции китайских императоров.

В 1925 году в США официально разрешили женщинам водить авто.

В 1957 году Торговая палата США установила национальный праздник - День Хот-дога.

В 1968 году американские инженеры Роберт Нойс и Гордон Мур, получив трехмиллионный кредит, зарегистрировали компанию под названием «NM Electronics». Она занималась выпуском статической оперативной памяти. Вскоре ее переименовали в «Intel» - по первым слогам термина «integrated electronics». Она сосредоточилась на выпуске микропроцессоров. В 1971 году был выпущен первый, а к началу 1980-х годов компания стала главным их производителем в мире.

18 июля считается днем рождения «Тетриса». Его в 1985 году придумал советский ученый Алексей Пажитнов, который занимался искусственным интеллектом. В 1988 году, при поддержке фирмы Bullet-Proof Software, он организовал компанию AnimaTek, которая занялась разработкой игрового программного обеспечения. В 1991 году вместе с ней переехал в США. В октябре 1996 года стал работать в «Майкрософт», откуда ушел в 2005 году. Пажитнов был удостоен наград Game Developers Choice Awards First Pigeon Award и LARA - Der Deutsche Games Award. Сейчас продолжает заниматься любимым делом в США.

Неофициальные праздники - День прогулок под дождем и Всемирный день слушания.

Именины у Афанасия, Сергея, Анны, Тихона, Василия, Никона и Арсения.

19 июля

В 1695 году впервые в мире было опубликовано объявление о знакомстве. Произошло это в популярном английском издании «Как улучшить хозяйство и торговлю».

В 1814 году мореплаватель, англичанин Мэтью Фрайндерз в своей научной работе впервые назвал Зеленый континент Австралией.

В 1822 году первая в мире фотография была сделана французским ученым Жозефом Ньепсом.

В 1900 году в этот день открылось Парижское метро. Парижский метрополитен - один из старейших в мире. Хотя в западной Европе самым старым считается лондонское метро. Первые линии парижского метрополитена прокладывались строго под проезжей частью улиц, отклонение от оси улиц грозило попаданием в подвалы и погреба домов. Некоторые станции имеют искривленную платформу из-за недостаточной ширины улиц. По этой же причине боковые платформы на некоторых станциях не находятся точно друг против друга. Парижское метро было открыто к Всемирной выставке. Билет на первой ветке «Венсенский замок – Порт-Майо» стоил 15 сантимов старыми франками для второго класса и 25 сантимов для первого. Большинство линий в центре было построено к 1920 году. Особенностями парижского метрополитена являются небольшие промежутки между станциями, большая плотность сети метрополитена в центре города и оформление первых станций в стиле модерн дизайнером Эктором Гимаром. Метро в Париже – самый надежный вид городского транспорта, поскольку уличные пробки его не касаются. Густая сеть станций метро покрывает всю территорию Парижа, а некоторые линии протянулись до отдаленных пригородов. Метрополитен имеет 14 пронумерованных «больших» линий, плюс 2 короткие (3-бис и 7-бис) – бывшие ответвления 3-й и 7-й линий. Длина путей - около 220 км, станций - 383 (в том числе пересадочные). Практически все линии подземные, надземных станций только 21 (из них большая часть на линии 6). Парижский метрополитен занимает второе место по загруженности (примерно 4,5 млн пассажиров в день) среди метрополитенов Европы после Московского и 10-е место в мире.

В 1909 году французский летчик Юбер Латам, приняв вызов газеты «Дейли Мейл», предложившей 1000 фунтов стерлингов первому пилоту, который перелетит на аэроплане через Ла-Манш, потерпел неудачу. Пролетев чуть более 10 километров, он упал в море из-за неисправности двигателя. Латама подобрал французский военный корабль «Гарпун». Через 6 дней успеха на этом поприще добился другой француз - Луи Блерио. А «неудачник» на следующий год установил рекорд высоты полета.

В 1993 году в США при наборе в армию запретили задавать вопросы о сексуальной ориентации. Заработал знаменитый принцип «Не спрашивай, не говори».

В 2003 году в этот день в Вене была проведена первая в мире операция по пересадке языка. 42-летнему пациенту, страдавшему от злокачественной опухоли в ротовой полости, пересадили язык донора. Операция, длившаяся 14 часов, прошла успешно.

В Украине в воскресенье - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности (День металлурга). Он отмечается в третье воскресенье июля, согласно указу президента от 1993 года. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Неофициальные праздники – День клюканий и День без купальников.

Именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Ермия, Александра, Иннокентия, Диона, Глеба, Ульяны, Виктора и Анатолия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная