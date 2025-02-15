Разобрались, как узнать дату выплаты пенсии людям с инвалидностью.

В Украине граждане с инвалидностью имеют право на пенсионные выплаты от государства. Для многих людей эти деньги могут стать неплохим подспорьем для жизни.

Когда приходит пенсия на карту в Украине и о каких суммах идет речь - далее в материале УНИАН.

В каких числах приходит пенсия по инвалидности - Украина

Социальная пенсия по инвалидности выплачивается всем в денежной форме не в какой-то конкретный день, а в течение месяца с 4-го по 25-е - по графику территориальных участков.

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Пенсионер может обратиться с заявлением, чтоб изменить способ выплаты средств, однако на дату повлиять невозможно.

Минимальная пенсия в Украине по инвалидности зависит от группы, возраста и стажа человека. Так, человек с первой группой может рассчитывать на выплату ста процентов пенсии по возрасту. Для второй группы - это девяносто процентов, а для третьей - пятьдесят.

Стоит добавить, что неработающие инвалиды второй группы имеют право получать пенсию в размере пенсии по возрасту, но только если у человека достаточное количества стажа. Подробная информация в таблице ниже.

Пенсия по инвалидности - другие нюансы

Инвалиды, которые одиноки, достигли пенсионного возраста и требуют постоянного ухода, имеют право на доплату в размере 50 гривень. Лица с инвалидностью на содержании которых есть несовершеннолетний ребенок могут получить надбавку в 150 грн за каждого.

Отдельно стоит выделить, что пенсию по инвалидности назначают со дня получения человеком этого статута, только если заявление подали не позднее 90 дней с момента установления инвалидности. Если пропустить эти сроки, то деньги будете получать с момента обращения за выплатами.

В том случае, если у человека изменилась группа, то социальная пенсия по инвалидности нового размера будет выплачиваться с того же дня. Однако, если украинца признали инвалидом низшей группы, то выплаты продолжатся до конца месяца.

Ранее УНИАН рассказывал, какая минимальная пенсия по инвалидности в Украине.

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