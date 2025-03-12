Люди с инвалидностью могут рассчитывать на помощь и поддержку в других странах.

После начала полномасштабного вторжения часть украинцев выехала в страны Евросоюза, больше всех беженцев приняла Германия. Вынужденным переселенцем может быть любой человек, даже с ограниченными возможностями, поэтому важно знать, какое пособие по инвалидности положено украинцу с инвалидностью в Германии и какую еще помощь он может получить.

Кто имеет право на пособие по инвалидности в Германии

Важно понимать, что не каждый украинец со статусом инвалидности, который приехал в Германию, сразу может получить выплаты. Механика определения категории инвалидности в странах очень разная.

В Украине иногда людям дают, к примеру, третью или вторую группу после тяжелой операции или лечения той же онкологии. В Германии так не поступают - для получения соответствующего статуса - он называется Behinderung - необходимо на самом деле иметь физические или психологические серьезные нарушения.

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Для того чтобы подтвердить свой статус, украинец должен обратиться в Landratsamt, подать документы и по требованию пройти обследование. Если ему дадут группу инвалидности (GdB), он может попробовать подать заявление на пособие, но не стоит рассчитывать на стопроцентный результат. Пенсия по инвалидности в Германии для украинцев, для беженцев из других стран и даже для самих немцев не оформляется только лишь на основании одного статуса - все зависит от уровня нетрудоспособности. Их два:

полная - лицо не может выполнять работу больше трех часов в сутки;

- лицо не может выполнять работу больше трех часов в сутки; частичная - лицо может работать от трех до шести часов в сутки.

В Германии нередки ситуации, когда инвалиды-колясочники работают в бюро или справочных, и это значит, что несмотря на свой статус, они не были признаны нетрудоспособными. Если такое все-таки произойдет, то человеку могут назначить выплаты по инвалидности, базовую помощь по безработице и\или компенсацию за аренду жилья.

Это касается только тех, кто может работать 3-6 часов в сутки, для полной нетрудоспособности предусмотрены другие типы выплат.

Чем отличаются выплаты по инвалидности в Украине и Германии

Пенсия по инвалидности в Украине для лиц со статусом инвалидности зависит от группы. Размер выплат всегда считается, как процент от пенсионных выплат, положенных человеку по возрасту. При этом важно понимать, что нельзя получать две пенсии, даже если украинец с инвалидностью уже перешагнул шестидесятилетний рубеж.

Интересно, что вне зависимости от группы, пенсионная выплата человеку с инвалидностью, по украинскому законодательству, должна быть, как минимум, равна прожиточному минимуму, с 1 марта 2025 года это 2361 гривня. Столько же получит человек, если он, например, имеет инвалидность с детства, никогда не работал и не накопил стажа. В таком случае ему "светит" только социальная пенсия по инвалидности - та же 2361 гривня. По состоянию на сейчас, это примерно 52 евро в месяц.

В Германии последнее повышение выплат лицам с инвалидностью произошло в 2023 году. Сейчас одинокие люди с таким статусом получают 502 евро, взрослые, которые проживают в семье - 451 евро, те, кто находятся в специальных учреждениях по уходу за людьми с инвалидностью и дети соответствующей категории, проживающие с родителями - 402 евро.

Из этого следует, что минимальная пенсия по инвалидности в Германии на данный момент составляет 402 евро. По состоянию на сейчас это примерно 18 тысяч 200 гривень в месяц.

Также существуют надбавки:

до 35% - за участие в программах адаптации, которые повышают шансы найти работу;

до 17% - для полностью нетрудоспособных лиц.

Пенсия по инвалидности - не единственная помощь от государства. Человек с таким статусом может рассчитывать на налоговые льготы - от 310 до 1420 евро в зависимости от группы. Кроме того, лица из соответствующей категории могут платить меньший налог на транспорт, парковаться в специально отведенных местах и получать деньги, чтобы переоборудовать дизельный автомобиль под свои нужды.

Если человек с инвалидностью работает, руководство не имеет права его уволить без разрешения уполномоченного ведомства, но такой сотрудник может трудиться неполный рабочий день. Если он занят на работе пять дней в неделю, то ему доступна опция дополнительного отпуска.

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