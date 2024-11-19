Рада приняла закон о госбюджете на 2025 год

За принятие закона проголосовали 257 народных депутатов.

Верховная Рада во время заседания приняла во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2025 год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Государственный бюджет на 2025 год принят! Спасибо народным депутатам за поддержку. Все налоги граждан и бизнеса в следующем году будут направлены на оборону и безопасность нашей страны. Общий ресурс, который будет направлен на сектор безопасности и обороны, составит 2,23 трлн грн", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, рекордные средства будут направлены на производство и закупку оружия, на что предусмотрели 739 млрд грн. Будет больше финансирования на модернизацию нашего оборонно-промышленного комплекса, а также на закупку дронов.

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"Расходы на образование составят почти 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн. В обеих сферах запланированы важные проекты модернизации и развития. На обновление медицинских учреждений, приобретение современного оборудования и создание реабилитационных центров предусмотрено 10,7 млрд грн. На модернизацию образовательных учреждений и обустройство укрытий дополнительно предусмотрено 17,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект поддержали 257 народных депутатов.

"Рекордные расходы на уровне 3,94 трлн грн. Из них расходы на оборону составляют 2,22 трлн грн. Доход 2,3 трлн грн (сюда 141 млрд грн от налогового законопроекта 11416-д). Еще ожидаем в следующем году внешнее финансирование 38,4 млрд долл", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа отметила, что проект закона о госбюджете содержит реалистичные военные расходы в 2,2 трлн грн, что даже немного превышает ожидаемые фактические расходы на сектор безопасности и обороны в этом году.

Кроме того, по ее словам, есть пространство (собственные доходы) для увеличения военных расходов в течение года через выделение средств из Резервного фонда или перераспределения в правительстве.

"Разумный дефицит и потребность в международном финансировании, которую есть возможность покрыть - 38,4 млрд долларов. Очень легко поддаться на политическое давление и раздуть расходную часть бюджета, которую потом нечем будет финансировать. В этом году нам всем стало мудрости не допустить такого развития событий", - подчеркнула депутат.

Пидласа также отметила, что правительство наконец "берет за рога" и пытается решить проблему отсуженных в судах сверхбольших пенсий для привилегированных пенсионеров (сейчас задолженность по пересчитанным в судах пенсиям составляет 73 млрд грн), "новых" чернобыльцев в зоне отчуждения и еще ряд искажений в социальной сфере, которые порождают огромную несправедливость.

Кроме этого, по ее словам, продолжается финансирование программы льготной ипотеки, в рамках которой более 13 тысяч семей уже смогли позволить себе собственное жилье, половина из них - семьи военных.

"Политика героев, о которой сегодня говорил Владимир Зеленский, полностью заложена в бюджет на 2025 год: 10,5 млрд грн на специалистов по сопровождению ветеранов, создание ветеранских пространств, квартиры для ветеранов и другие программы мы поддержки. Отдельно (в бюджете Минсоца и Минздрава) - реабилитация и протезирование", - сообщила Пидласа.

Государственный бюджет-2025 - главные новости

31 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект государственного бюджета на 2025 год.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на нужды безопасности и обороны будет направлено более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году.

В целом же расходы госбюджета планируются в объеме более 3,6 трлн грн, что на 535 млрд грн больше по сравнению с этим годом. Доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 млрд грн, что на 411 млрд грн больше, чем в этом году.

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