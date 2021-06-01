Игорь Палица

От решений государства сегодня зависит будущее миллионов детей.

От последствий пандемии и ухудшения экономической ситуации в Украине больше всего пострадали семьи с детьми.

Год назад детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) об этом предупреждал и призвал украинские власти принять срочные эффективные меры социальной защиты для смягчения последствий COVID-19.

В частности, предлагалось предоставить универсальные выплаты всем домохозяйствам с детьми, а также увеличить пособие при рождении ребенка.

Однако единственное, чем может похвастаться сегодня правительство, — это законопроект ко Дню защиты детей, которым предлагается увеличить с 2022 года размер государственной помощи при рождении или усыновлении ребенка с 41280 грн до 50000 грн.

Хотя наша депутатская группа «Партия «За Майбутнє» в Верховной Раде неоднократно подчеркивала, что эта система выплат является недостаточной, поскольку не обеспечивает базовых потребностей большинства украинских семей с детьми.

Сегодня, когда от решений государства зависит будущее миллионов детей, правительство должно ввести комплексную программу медицинской и социальной защиты детей:

1. Провести в ближайшее время парламентские слушания о состоянии соблюдения прав ребенка в Украине и по их результатам принять соответствующие рекомендации. Ведь последние парламентские слушания на эту тему состоялись почти 5 лет назад, 12 октября 2016 года.

2. Внедрить программы софинансирования из государственного и местного бюджетов для строительства и оборудования современных перинатальных центров и детских больниц в каждой области Украины.

Пример Волыни доказывает, что при наличии политической воли это можно сделать за два года. Сейчас в Волынский перинатальный центр едут рожать со всей Украины. Ведь с помощью новейшего оборудования и опытной команды медиков здесь успешно сопровождают даже осложненную беременность. А еще несколько лет назад, когда меня избрали председателем Волынского облсовета, на месте перинатального центра был типичный долгострой. Однако нам удалось объединить усилия депутатов, бизнеса и медиков и открыть лучшее заведение в Украине. Более того, мы создали комплексную систему медицинской помощи, которая занимается здоровьем детей от рождения до 18 лет. Мы регулярно делимся этим опытом с главами областных советов и руководителями профильных учреждений со всей Украины. Однако ключевым вопросом на сегодня остается нехватка средств в областных бюджетах для реализации подобных проектов в других регионах.

3. Принять во втором чтении законопроект № 3124, разработанный группой «Партия «За Майбутнє», который запрещает правительству уклоняться от предоставления льгот семьям с детьми. В частности, он предполагает, что социальная помощь на ребенка, инвалидам с детства и детям-инвалидам, а также пенсия в связи с потерей кормильца не включаются в среднемесячный совокупный доход семьи. И, соответственно, будет устранено основание для отмены ряда льгот, которое искусственно создало правительство.

4. Вернуть дифференцированную государственную помощь, кратную 30, 60 и 120 размерам прожиточного минимума, соответственно на первого, второго и третьего ребенка, как это было до 2014 года.

Кроме того, депутатская группа «Партия «За Майбутнє» призывает Верховную Раду как можно скорее рассмотреть наши законопроекты, направленные на защиту прав детей.

В частности:

№ 4374 о расширении льгот для детей медработников, умерших из-за COVID-19;

№ 5548 о регулировании споров относительно места жительства ребенка;

№ 5549 по усилению ответственности за похищение ребенка.

Государство должно эффективно защищать права детей и обеспечить реальную поддержку семьям, оказавшимся в затруднении из-за последствий пандемии!

Игорь Палица, лидер партии "За Майбутнє"

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