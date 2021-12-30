Обычный себе дом стал местом самых удачных селфи и праздничной атмосферы.

Два километра проводов и минимум две тысячи мерцающих лампочек - в Семеновке, что на Черниговщине, подготовка к праздникам во дворе одной из семей набрала небывалых масштабов. Световая композиция спровоцировала без преувеличения паломничество к их двору. Обычный себе дом стал местом самых удачных селфи и праздничной атмосферы, как в кино.

Об этом говорится в сюжете ТСН

Это - целая световая композиция, на каждом объекте другой цвет. Крыши дома, хлева и гаража - в желтом мерцании, забор - в бело-голубом, высаженные маленькие туи розовые, рядом контрастирует лавочка, а по центру - едва ли не пятиметровая елка. Зеленая красавица мерцает разными цветами. Дети в восторге.

Ночью все мерцает, а днем можно увидеть всю непростую систему. Оказывается, что елка во дворе - не дерево, а оптическая иллюзия. Смастеренная конструкция с дверцами и туями, оплетенная гирляндами.

Владелица двора, Ирина Сыч, рассказала, что не хотела рубить настоящую елку. Поэтому она придумала сделать силуэт дерева из горшков с туями, которые впоследствии можно будет высадить уже в землю.

Включать иллюминацию трудно, ведь розетки разбросаны по всему двору. Люди идут во двор пешком, едят на машинах и велосипедах. Новогодняя инсталляция едва ли не единственный источник света на улице.

Читайте такжеВ Одессе прошел мотопробег Дедов Морозов (видео)В течение года автор световой композиции, мастер по ремонту авто, экономил средства на украшение двора. Он скупал гирлянды и потратил на них всю зарплату за 6 месяцев.

Сам мастер сейчас живет в Киеве, а чтобы украсить двор родителей, он потратил 6 дней. В прошлом году плата за электроэнергию выросла на 200 гривень, однако владелица двора не жалеет, она планирует и в дальнейшем включать гирлянды.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области соорудили трехметровую елку из монет. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

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