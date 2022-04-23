Уехать из Киева на личном транспорте очень трудно - лучше воспользоваться поездом.

Столица Украины сильно пострадала во время войны с Россией. Киевляне продолжают убегать от взрывов и обстрелов на запад Украины или заграницу. Уехать на своем транспорте из столицы трудно, но для желающих покинуть город действуют бесплатные эвакуационные поезда.

Проезд в поездах платный, приоритет в посадке имеют беременные женщины, дети, пожилые люди. Некоторые эвакуационные поезда будут бесплатными. Желающих уехать очень много, поэтому на вокзале можно простоять несколько часов или даже дней. Поезда могут отклоняться от расписания - внимательно следите за табло.

Эвакуационные поезда из Киева 23 апреля

02:50 21/22 Трускавец – Харьков-Пасс

03:18 2/1 Харьков-Пас – Ивано-Франковск

03:58 111/112 Тернополь – Львов

05:38 138/137 Харьков-Пасс – Хмельницкий

08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс

08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль

12:11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск

12:17 885 Киев-Пас – Ровно

14:07 749/750 Киев-Пас – Вена

14:20 45/46 Ужгород – Лозовая

14:25 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов

15:17 867 Киев-Пас – Гречаны

15:18 702 Киев-Пас – Чернигов

17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов

20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород

20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель

21:28 76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог

21:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс

22:22 7/8 Коломыя - Черновцы

22:37 91/92 Киев-Пас – Львов

22:38 46/45 Лозовая – Ужгород

23:05 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1

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