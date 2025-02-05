С помощью такого теста можно доказать, что мужчина является или был отцом ребенка.

ДНК-тест на установление отцовства необходим в нескольких случаях. Далеко не всегда, хотя и часто, потребность кроется в желании женщины привлечь мужчину к финансовой ответственности - например, заставить выплачивать алименты. Иногда причина более серьезная.

Зачем нужен ДНК тест на отцовство

Иванна Мацелюх, советник Адвокатского объединения "Globa&Globa", доктор юридических наук, профессор в комментарии УНИАН рассказала, что ДНК-тест на отцовство нужен тогда, когда при судебном рассмотрении дела устанавливается сам факт отцовства или материнства или он оспаривается:

Иногда ДНК-тест на отцовство нужен при рассмотрении дел о наследстве.

Чтобы официально установить факт отцовства человек, если он, к примеру, живет в столице, должен ходатайствовать в суде об обращении в экспертное учреждение и только на основании судебного постановления о назначении судебной молекулярно-генетической экспертизы происходит обращение в Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД, который и проведет это исследование.

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По словам Мацелюх, в Украине есть и государственные, и частные экспертные учреждения, но юридическую силу в суде имеют только те результаты ДНК-тестов, которые сделаны в государственной лаборатории. Именно поэтому надо через суд ходатайствовать об обращении в официальное государственное экспертно-криминалистическое учреждение, в котором сделают забор материала, исследуют его и установят факт отцовства или проследят родство.

Также важно знать, что тест на ДНК нужно делать при гибели отца или матери, если факт отцовства или материнства не был официально установлен, а лицу нужно получить наследство, и оно получается для одного из родителей по документам "никто".

Является ли ДНК тест на отцовство аргументом при разделе наследства

Эксперт говорит, что во время теста на ДНК собираются так называемые маркеры - традиционно их 23 или более. Если у мужчины и ребенка есть расхождения по 2 маркерам и более, его отцовство исключается. Это экспертное заключение является лишь одним из доказательств, которым можно оперировать у судьи для установления того или иного юридического факта, к примеру, родства, которое позволит претендовать на наследство.

Именно поэтому каждый человек должен понимать, что нужно для теста на отцовство обращаться в суд, потому что экспертное заключение без судебного решения не будет иметь никакой юридической силы. Его можно использовать только как одно из доказательств по делу, в рамках которого его заказывают.

Какой тест ДНК на отцовство самый точный и сколько он стоит

Мацелюх отмечает, что суд признает только результаты государственных экспертных лабораторий - речь идет об экспертно-криминалистических центрах МВД, которые есть в каждой области Украины.

Также эксперт объяснила, как понять, сколько стоит один тест ДНК на отцовство. Стоимость теста, по ее словам, зависит от того, сколько маркеров забирает лаборатория, чем их больше - тем дороже будет стоить тест ДНК. Минимальное количество маркеров для теста на отцовство - 23, стоит примерно 4 тысячи гривен. Больше маркеров собирают для того, чтобы установить другие уровни родства.

Поэтому, подытоживая, можно сказать, что каждый человек сам решает, можно ли доверять генетическим тестам или нет, но если вы хотите решить вопрос с наследством или получить документ, который будет иметь юридическую силу, то тест на установление отцовства нужно делать только через суд.

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